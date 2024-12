Riiber har fått svar om helseproblemene: Betennelse i magen

– Vi fikk bekreftet det etter undersøkelsene som er gjort. Da kan vi begynne å bli kvitt det, sier Riiber til NRK.

Landslagslege Anders Heen uttaler seg til NRK om helseproblemene med tillatelse fra Riiber.

– Jarl har en betennelsesreaksjon i magen og er blitt satt på en betennelsesdempende kur. Vi forventer og håper på gradvis bedring av plagene fram mot nyåret og at det blir med denne episoden, sier han.

Kuren skal vare i åtte uker, men Riiber akter likevel å gå helgens verdenscuprenn i Lillehammer, med et forbehold om hvordan kroppen er.

Han åpnet i et intervju med NRK 12. november opp om at han har slitt med blod i avføringen, uten at han visste hvorfor. Han sier at mange «hobbyleger» siden da har kommet med tips og råd, men nå har han fått svarene han ventet på fra medisinsk ekspertise.

– Jeg håpet det var noe som kunne fly forbi og lege seg selv, men det har det absolutt ikke gjort. Det har bare blitt verre ved å konkurrere, sier han.

Nå er behandlingen i gang, men Heen er klar på at det vil ta tid.

– I den første perioden kan det hende at dagsformen varierer noe mer enn ellers, men vi har troen på at formen inn mot VM ikke blir påvirket av dette. Nå trenger Jarl ro og rolig trening for å få tilbake overskuddet inn mot helgen, sier landslagslegen til NRK.

