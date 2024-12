Kombinert: Jarl Magnus Riiber leverte knallsterk hopping tross redusert form – knepent slått i Ruka

Riiber lå som nummer ti før hoppdelen av søndagens konkurranse, 1,7 poeng bak ledende Julian Schmid. Den norske 27-åringen hoppet ned til ledelse. Den beholdt han fram til Vinzenz Geiger hoppet som nest sistemann. Tyskeren slo Riiber med 1,1 poeng.

Etter prøveomgangen fortalte Riiber overfor Viaplay at han har slitt med lavt energinivå gjennom helgen i Finland.

– Det ser ikke ut som kroppen tar til seg næringen. For hver dag som går tømmes glykogenlagrene. Det er hyppige dobesøk og lite energi. Det påvirker både ski- og hoppformen.

Riiber innledet verdenscupsesongen med seier i fredagens kompaktkonkurranse, før det ble fjerdeplass lørdag. Da tapetserte tyskerne seierspallen.

Den norske kombinertstjernen har ikke hatt en enkel oppladning fram mot årets sesong, med blant annet kneskade, magevirus og trekking av en visdomstann.

– Det var kjedelig å gi tapt for trippelt tysk. Jeg ser at oppladningen ikke har vært helt optimal, og at jeg ikke klarer å restituere på den måten jeg ønsker. Det var en kaosdag, så jeg skal være glad jeg ble nummer fire og at jeg ikke var seks minutter bak, sa Riiber til Viaplay etter lørdagens 4.-plass.

Neste helg forflytter kombinerteliten seg videre til Lillehammer.