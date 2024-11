Lagkameraten ler av Riiber-pessimisme: – Han ser skummelt bra ut

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Riiber kommer til åpningsrennene i Ruka kommende helg med en mildt sagt trøblete oppkjøring bak seg. Problemer med et kne i sommer ble i høst etterfulgt av et magevirus som ga ham blod i avføringen over en lengre periode.

I et intervju publisert på nettsidene til Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS) lørdag framstår Riiber langt fra trygg på egen form. Han sier blant annet at hoppformen ikke er «helt der den skal være».

Den uttalelsen får landslagskompis Jørgen Graabak til å trekke på smilebåndet.

– Jeg er ikke så veldig usikker på Jarl. Han har jo parkert Stefan Kraft og resten av de østerrikske spesialhopperne på Lillehammer den siste tiden, så jeg er ikke så veldig spent på han, smiler han til NTB.

– Har han sett så bra ut?

– Ja, han har sett bra ut, altså. Skummelt bra, fastslår Graabak.

Sammenligner med Johaug

Sportssjef Ivar Stuan beroliger også dem som måtte være bekymret for verdens beste kombinertløper.

– Jeg tror ut fra det jeg hører på Jarl, samtaler med han og kroppsspråk og alt, at det kommer til å gå veldig bra. Han startet med en skulder ut av ledd i Ruka i fjor, og likevel ble det den kjempesesong. Da skal det nok gå bra denne gangen også, sier Stuan.

Deretter trekker han en parallell til en annen skistjerne.

– Han ligner litt på en dame som vant på Beitostølen. De er gode på å prate seg ned. Jeg tror det er litt Johaug i dette. Han er litt som Therese, smiler sportssjefen – og legger til:

– Den hoppingen jeg har sett av han er helt magisk. Jeg tror også langrennsformen er veldig bra. Han prater seg ned, og så tror jeg det kommer til å smelle ganske hardt fra han når rennene starter.

Tilpasset treningen

I intervjuet med FIS sier Riiber at han håper på å starte sesongen sterkt, men mer enn antyder at ting ikke er helt maks.

– Hoppformen min er ikke helt der den skal være etter en sommer med kneproblemer, men jeg tilpasser meg og prøver så godt jeg kan å finne den gode følelsen på Lillehammer før jeg drar til Ruka. Forhåpentligvis bør teknikken og kraften komme i rett tid, men for øyeblikket er det noen uker for tidlig, sier 27-åringen.

– Mageproblemene har definitivt påvirket treningen min, spesielt på ski. Vi har jobbet hardt for å finne den rette balansen i treningen fordi jeg fortsatt sliter med problemene, så fokus har vært å gi kroppen min lengre tid til å restituere seg etter økter enn normalt. Så igjen er det litt tidlig å si hvordan det vil slå ut de neste ukene, utdyper han.

Verdenscupåpningen i Ruka innledes med provisorisk omgang i hopp torsdag. Utfallet av den benyttes kun dersom det blir værmessig trøbbel med gjennomføringen av rennene de påfølgende dagene.

Fredag, lørdag og søndag er det renn i Finland – der den relativt ferske kompaktøvelsen er først ut.