Therese Johaug etter to nederlag i comebacket: – Er foran mitt eget skjema

Og den fortsetter på Lillehammer kommende helg.

Returen til verdenscupen etter 993 dagers fravær mente hun var mer enn godkjent. Fredag ble hun nummer to bak Frida Karlsson på 10km klassisk, søndag dro hun hele 20 kilometeren i fristil sammen med Heidi Weng, men i spurten ble de slått av en energisk Jessie Diggins og Sveriges Jonna Sundling.

Johaug prøvde å rykke ifra i flere stigninger, men da avstanden ikke ble stor nok, tok de spurtsterke løperne avslutningen. Heidi Weng inntok den siste pallplassen, mens Johaug ble nummer fire.

– Først og fremst følte jeg meg veldig bra i dag, så jeg tar med meg et godt løp og en god følelse. Løypa her kan diskuteres. Man får lite betalt for den jobben man gjør. Nedoverbakkene kommer ganske fort etter stigningene. Bak kan man bare sitte i hockey og skyve. Heidi og jeg samarbeidet godt, men det holdt dessverre ikke, sa Johaug til Viaplay etter løpet.

Fredagens vinner av 10 kilometeren klassisk, Frida Karlsson, stilte ikke til start søndag.

Verdenscup i nordiske grener Sveriges Jonna Sundling, USAs Jessie Diggins og Heidi Weng inntok pallen etter søndagens 20km i Ruka. (Terje Pedersen/NTB)

Har fått gode svar

– Jeg føler jeg har fått gode svar. Formen er bra, og jeg er foran eget tidsskjema. Jeg har ikke kjent på denne følelsen på over to år, fortsatte Johaug.

Fredag kom hun i mål med kladder under skiene, søndag visste hun at hun var sjanseløs i en spurt. Johaugs forrige verdenscupseier kom i Falun 12. mars 2022.

For Heidi Weng ble rennet en opptur selv om hun tapte slutten.

– Therese og jeg var flinke til å bytte på å dra, men luken ble litt for liten. Det var gøy så lenge det varte, sa Weng som syntes det var fryktelig kaldt og hadde litt problemer med synet.

Kjemper om VM-plass

Nora Sanness ble overraskende for mange beste norske løper bak de to i tetkampen. Kjelsås-løperen hang med hovedfeltet hele veien og kom inn som nummer åtte, 20 sekunder bak Diggins. Hun hadde blant andre Sveriges største favoritt, Ebba Andersson bak seg.

– Dette var en opptur for meg, sier medisinstudenten som har femmila i VM i Trondheim som sesongens store mål.

– Nora er en topp fem-kandidat på VM-femmila, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Kommende helg flytter verdenscupen til Lillehammer. Der gås det 10km fristil fredag, sprint lørdag og 20km med skibytte søndag.

