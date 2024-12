Interessen for Toppserien stagnerer – bare tre klubber økte tilskuersnittet i 2024: – Ikke fornøyd

Etter at Barcelona-kvinnene klarte å selge ut Camp Nou flere ganger i 2022, melder en rekke storklubber om nye billettrekorder stadig vekk.

I Norge er det imidlertid en helt annen historie.

Både Brann og Rosenborg satte riktignok publikumsrekord i Toppserien i 2022, men publikumssnittet har likevel ikke hatt noen stor oppgang de siste sesongene.

I 2023 hadde klubbene et snitt på 5500 tilskuere per kamp, hvor Brann sto for over 30 prosent av tilskuerne.

Denne sesongen har snittet kun økt med 93 tilskuere, noe som tilsvarer en økning på 1,69 prosent. Brann har imidlertid tatt en enda større del av supportersnittet, og sto i 2024 for 40,64 prosent av snittet.

Markedsansvarlig i Brann, Mads Liabø, forklarer tilskuersuksessen med at klubben har valgt å prioritere markedsføring av kvinnelagets kamper.

– I 2024 har vi vært heldige med at herrelagets kamper selges veldig fort ut. Det betyr at vi kan bruke flere ressurser på salg av kvinnelaget sine kamper, skrev han i en epost til NTB.

Størst vekst

Denne sesongen snittet bergenserne på 2273 tilskuere per kamp. Det gjør klubben til den med størst tilskuervekst på 34,02 prosent fra snittet på 1696 tilskuere i 2023.

Sammenlignet med herrelagets snitt på 15.759 er tallet lavt, men Liabø ønsker heller å se til en annen herredisvisjon for å måle krefter.

– Når det gjelder «bare» et snitt på 2273 ser vi mot OBOS-ligaen for herrer, og der hadde vi kommet på en 6.-plass av 16 lag. Kampen mot Rosenborg hadde 6051 tilskuere, nesten på snittet til Bodø/Glimt, skrev Liabø og la på en blunkeemoji.

Brann er også bare én av tre klubber som har hatt en oppgang i tilskuersnitt denne sesongen. De doble seriemesterne i Vålerenga har til tross for suksessen kun sett en økning på 33 supportere i snitt per kamp fra 3.-plassen i 2022.

Stabæk hadde den nest største tilskuerveksten på 22,19 prosent. De gikk fra et snitt på 338 tilskuere i 2023 til 413 i 2024.

Den største nedgangen i prosent står Lyn for, som gikk fra et snitt på 322 tilskuere i 2023 til 243 denne sesongen. Det tilsvarer en nedgang på 24,53 prosent.

Savnet Ullevaal

Klubben forklarer nedgangen med at de denne sesongen ikke arrangerte en stor derbykamp mot Vålerenga på Ullevaal stadion.

– Mot Vålerenga i fjor trakk vi 2514 tilskuere på Ullevaal stadion, som trakk snittet veldig godt opp. På Kringsjå er makskapasiteten 500 tilskuere. Om vi fjerner den kampen og setter den til 391 tilskuere, som vi hadde på vår andre hjemmekamp mot Vålerenga i fjor, så er nedgangen kun -5 prosent, skriver Media- og markedsansvarlig, Thomas Nordeng, til NTB.

Nordeng forteller også at Lyn hadde én hjemmekamp mindre enn i fjor, og to bortekamper mot Vålerenga, mot to hjemmekamper i fjor.

– Når det er sagt, er vi selvfølgelig ikke fornøyd med det, men etter å ha spilt hjemmekampene på motsatt side av byen de siste årene, så er vi avhengige av å gjenskape engasjementet i nærmiljøet igjen, fortsatte han.

Serietreer Rosenborg har på sin side hatt en nedgang i tilskuere de to siste årene. I 2022 snittet de på 958 oppmøtte per kamp, mens de i år kun har hatt et snitt på 680 tilskuere.