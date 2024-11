Roper varsku etter tett VIF-program: – Nære på maksimal belastning

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Onsdag publiserte TV2 en sak der spillerorganisasjonen FIFPRO på herresiden anbefalte at herrespillerne ikke spiller mer enn 55 kamper i løpet av en sesong. Det kommer i kjølvannet av mange belastningskader og et enormt trøkk på fotballkalenderen som har gitt langt større kampbelastning enn tidligere. Den trenden advarer også Nils Lexerød mot på kvinnesiden.

– Vi er ganske tett på det jeg tror er maksimal belastning for spillerne. I hvert fall for de som spiller landskamper i tillegg. Jeg tror det vil være lurt av oss å være føre var og legge antallet kamper lavere enn det FIFPRO foreslår på herresiden, slik at antallet kamper på damesiden maks blir 45 til 50 kamper. I hvert fall til vi har nok kunnskap om forskjellen på belastning mellom herre og kvinnespillere, sier Lexerød.

14 kamper mer på to år

Argentinske Julian Alvarez, i Atletico Madrid, toppet listen på herresiden med 75 registrerte kamper forrige sesong. En lang rekke spillere spilte over 70 kamper, og allerede har vi sett en rekke høyprofilerte unge spillere som har slitt med skader i en årrekke allerede som for eksempel Barcelonas superduo Pedri og Gavi. Også i Toppserien i år har det vært mye skader, og det er noe Lexerød tar på alvor.

– Jeg merker på troppen at den står bedre i det kamprogrammet vi har i år enn i fjor høst. Da var spillerne mye mer slitne mentalt og fysisk enn de har vært i år. Jeg tror spillerne kan klare å vende seg til det, men den største utfordringen for troppen vår nå slik jeg ser det er at endringen har kommet såpass raskt, sier Lexerød og fortsetter:

– I 2022 spilte den troppen her 27 konkurransekamper, i fjor ble det 36 og i år 41. På to år har vi altså gått fra å spille 27 til 41 kamper. Jeg tror at vi kan takle 41 kamper i sesongen med den troppen her, og at vi er i ferd med å vende oss til det, men at det går en grense på mellom 45 og 50 kamper. Når vi i år spiller 41 kamper og legger på landskampene for de beste spillerne våre, nærmer de seg nok 50 allerede i år.

VIF-trener Nils Lexerød mener spillertroppen har taklet det tøffe kampprogrammet mot slutten av sesongen bedre i år enn i fjor (Pål Karstensen)

Vil forlenge sesongen

Isolert sett tror imidlertid ikke VIF-treneren at antallet kamper er den største utfordringen.

– Det er viktig når vi skal ta debatten med tanke på seriestruktur og hvor mange kamper vi skal spille i Toppserien, at vi ikke bare diskuterer antallet kamper, men også over hvor lang periode vi skal spille de kampene. Nå har vi en mye korterere sesong og spiller færre kamper enn de fleste andre ligaene i Europa har, og sånn sett er vi annerledeslandet, og det er ingen spillere som vil spille i annerledesland, sier Lexerød og fortsetter:

– For meg handler det om to ting. Lengden på sesongen, da jeg tror vi kan strekke den enda lengre enn vi har gjort til nå. I tillegg har økningen i antallet kamper kommet så brått, at vi må gi spillerne tid til å vende seg til den økte belastningen. Spillerne må bli hørt i dette, og for meg er det viktig at spillernes perspektiv kommer fram. Både med tanke på helsa, men også opplevelsen deres, forteller VIF-treneren.

Han ser likevel ikke for seg at Toppserien burde legge om strukturen til å spille høst/vår, slik de aller fleste andre ligaene i Europa gjør.

– Jeg tror ikke nødvendigvis det er svaret, men antallet kamper i vår liga og lengden på sesongen må være så lik som mulig de andre store ligaene. Vi må konkurrere over en tidsperiode på 9,5 måned. Da kan vi gi litt over en måned til mesterskap, seks uker til oppkjøring pluss gi spillerne en ferie. Jeg mener vi må forlenge sesongen og spille mellom 26 og 30 kamper i ligaen, slik de fleste andre gjør, sier VIF-treneren.

– Blir ikke så mye bedre

Vålerenga har selv vært inne i et ganske tøft kampprogram, med mesterliga, Toppserie og cup de siste månedene. Denne uka startet de med å løfte pokalen etter siste kamp i Toppserien, før de i kveld møter Bayern München for andre gang på én uke, og avslutter med cupfinale mot Rosenborg på søndag.

– Jeg synes det er kult med en sånn høst, der vi spiller flere kamper i uka, og spesielt når kampene også betyr mye. Det absolutt gøyeste er å spille viktige kamper i tre ulike turneringer, så det kan ikke bli så mye bedre enn at vi har vunnet Toppserien, får spille i mesterligaen og kjempet oss til en cupfinale samtidig, sier Sara Hørte som var med Nils Lexerød på onsdagens pressekonferanse.

Midtstopperen deler langt på vei synet til sin trener når det kommer til kampbelastningen.

– Jeg synes generelt det er kjedelig med oppkjøring, så en lengre sesong er ypperlig for min del. Jeg er absolutt med på tanken om å ha en kortere oppkjøring, slik at vi får spilt flere kamper over lengre tid. Det er bare kjekt at vi forlenger sesongen i år, slik at oppkjøringen blir kortere, så jeg takker ikke nei til det, forteller Hørte.

VIF-stopper Sara Hørte utvider mer enn gjerne sesongen, slik at de får kortere oppkjøring og får spilt flere kamper av betydning over en lengre periode (Pål Karstensen)

Vålerengas oppgjør mot Bayern München starter klokken 18.45 på Intility torsdag kveld.

