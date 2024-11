Nei til svensk-amerikansk investeringsselskap i norsk kvinnefotball

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tidligere i november åpnet Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner, opp om interessen fra WFG. Selskapet, som er svensk-amerikansk, skal ha vært villig til å investere en stor sum i norsk toppfotball. Denne helgen har klubbene stemt samarbeidet ned.

– Det var en god diskusjon og et stort flertall av klubbene som ikke mener at tiden er moden for det nå, og det forholder vi oss veldig greit til, sier styreleder Jan EriK Fåne i Toppfotball Kvinner til NRK.

Stabæk-leder Stian Sunde synes det er synd at det ikke blir forhandlinger om en mulig avtale.

– Det hadde vært spennende å se nærmere på og få på bordet hva det egentlig handler om. Vi ønsker oss en mer profesjonell hverdag, og da kan det være spennende å se på nye inntektsrammer, sier Sunde.

NRK har tidligere erfart at WFG er villig til å investere et tresifret millionbeløp, altså minst 100 millioner kroner, i Toppserien og 1. divisjon.

Fotballpresident Lise Klaveness var positiv til interessen i et intervju med NTB tidligere i november, men påpekte at klubbene først måtte ønske det velkommen.

– Vår jobb er ikke å sparke det ned ved døren. Det gjelder for oss å få klubbene til virkelig å forstå oppsider og nedsider ved det de (investorene) ønsker. Og så har vi den kulturen i Norge at dette må på forbundsstyrets bord, og kanskje også på fotballtingets bord. Men vi er ikke der ennå, sa hun.

