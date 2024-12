Historisk tenåring senket Tottenham – Bournemouth forbi

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Unggutten spilte sin første kamp fra start og nikket inn ledermålet i det 17. minutt da han fikk møte et hjørnespark fra Marcus Tavernier helt uforstyrret ved lengste stolpe.

Han er den første tenåring som har scoret for Bournemouth i Premier League. Med seieren klatret sørkystlaget forbi Tottenham til 9.-plass på tabellen.

Tidlig i kampen fikk Dominic Solanke en stor sjanse for Tottenham etter en feil av Huijsen, men han skjøt svakt over mål.

I jakten på utligning kastet Tottenham inn først Son Heung-min og litt senere Pedro Porro. Begge kom til en stor sjanse nesten umiddelbart. Son fikk også ballen i mål, men han var offside da Dejan Kulusevski fyrte av skuddet Kepa ga retur på.

Kepa leverte en god redning på Porros harde skudd etter hjørnespark litt senere.

Vel så farlig var det i motsatt ende av banen. Midtveis i 2. omgang skjøt Ryan Christie i stolpen for Bournemouth.

Fire minutter senere scoret Evanilson og jublet for 2-0, men målet ble annullert for en offside etter VAR-gjennomgang. Sjansen oppsto ved at Spurs-keeper Fraser Forster spilte ballen rett til Tyler Adams. Evanilson scoret i tomt mål, men var så vidt offside da keepers klarering spratt i Adams og havnet hos ham.

