Southampton-kapteinen utvist for lugging – ble knust av Chelsea

Southampton er helt sist i Premier League med bare fem poeng etter 14 kamper. Onsdagens nederlag på hjemmebane var klubbens ellevte denne sesongen.

Chelsea tok ledelsen etter sju minutter da Axel Disasi enkelt fikk nikke ballen i mål, men fire minutter senere var lagene like langt. Kyle Walker-Peters lurte Enzo Fernández og slo ballen inn. Der kom Joe Aribo og scoret sikkert.

Etter 17 minutter tok gjestene igjen føringen ved Christopher Nkunku. Southampton mistet ballen rundt egen boks og ga Nkunku en enkel jobb med å score.

Etter en drøy halvtime la Noni Madueke på til 3-1 med en flott avslutning, før Southampton ble redusert til ti mann like etterpå. Kaptein Jack Stephens rev Marc Cucurella i håret og fikk sitt annet røde kort denne sesongen.

Etter pause fastsatte Cole Palmer og Jadon Sancho resultatet med sine scoringer. Chelsea har levert en god sesong hittil og har sju poeng opp til serieleder Liverpool.

Everton slo Jørgen Strand Larsens Wolverhampton 4-0.

Hjemmelaget tok ledelsen med et flott mål av veteranen Ashley Young, som fra 18 meter bøyde frisparket rundt muren og i nettet. Fem minutter senere fikk Everton annullert en scoring grunnet offside.

Før pause skulle hjemmelaget likevel få scoring nummer to. Orel Mangalas skudd fra 16 meter gikk i hjørnet etter å ha endret retning. Like etter pause var Wolves-stopper Craig Dawson uheldig og satte ballen i eget mål ved to anledninger.

Everton har tatt 14 poeng hittil. Wolverhampton sliter i bunnen med bare Southampton bak seg.

