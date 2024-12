DAZN kjøpte rettighetene til klubb-VM – blir gratis for seerne

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) bekrefter rettighetsavtalen i en pressemelding onsdag.

Det blir rekordmange 32 lag med i neste års klubb-VM, som arrangeres i USA i forkant av at landet skal være VM-arrangør i 2026.

«Den banebrytende avtalen innebærer at alle 63 kamper i klubb-VM, som involverer 32 av de beste klubbene på verdensbasis, vil bli direktesendt gratis på DAZN over hele verden, med mulighet for viderelisensiering til lokale lineære gratiskanaler», heter det i pressemeldingen.

Klubb-VM sparkes i gang 15. juni i Miami. Finalen går i New Jersey 13. juli. Trekningen av puljene avvikles torsdag.

