Sverige klar for EM etter lekestue mot Serbia

Sverige hadde med seg en tomålsledelse fra bortekampen mot Serbia og fikk få problemer i Stockholm. Stina Blackstenius (to mål), Kosovare Asllani, Anna Anvegård, Hanna Bennison og Filippa Angeldahl sørget for seier tirsdag. Med 8-0 sammenlagt blir Sverige å se i EM i Sveits til sommeren.

Norge sikret sin EM-billett med seier over Nord-Irland tidligere tirsdag. Også Portugal (3-2 over Tsjekkia), Finland (2-0 over Skottland) og Polen (2-0 over Østerrike) booket EM-billetter gjennom omspillet.

Senere tirsdag skal de to siste plassene deles ut. Det står mellom Belgia – Ukraina og Irland – Wales.

Den tidligere svenske landslagsspilleren Caroline Seger fikk sin hyllest i forbindelse med kampen mot Serbia tirsdag. Hun er den i Europa som har flest kamper for sin nasjon med 240. Hun spilte sin siste landskamp for ett år siden, før hun nylig avsluttet karrieren med sin siste kamp for klubblaget Rosengård.

39-åringen er meget dekorert både i landslags- og klubbsammenheng. Hun tok VM-bronse med Sverige i 2011 og 2019 og OL-sølv i 2016 og 2020. I tillegg har hun vunnet ligaen med blant andre Lyon, Rosengård og Western New York Flash.

