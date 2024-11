Ny eliteserieklubb i ishockey slår alarm om pengeknipe: – Situasjonen er alvorlig

Den siste tiden har flere klubber i norsk ishockey åpnet opp om at de står i en svært vanskelig finansiell situasjon. Både i Lillehammer og Sparta er ståa kritisk.

Nå varsler også styret i Lørenskog egne medlemmer om at det må gjøres tiltak for at klubben skal holde hodet over vann.

«I dag står vi i fare for å ikke kunne gjøre opp våre løpende økonomiske forpliktelser. Det betyr at situasjonen er alvorlig. Styret i klubben har god oversikt og har sett dette over noe tid. Nå ser vi oss nødt til å gjøre tiltak», heter det i et brev på LIKs nettsider.

Videre understrekes det at de økonomiske utfordringene ikke utelukkende skyldes elitesatsingen.

Høye hallutgifter

Til grunn ligger samtidig høye kostnader knyttet til egen hall.

– For 2024 budsjetterte vi med at ishallen skulle gå i null fra 1. mai på bakgrunn av det politiske vedtaket våren 2023 om å innføre gratisprinsippet for fotball og ishockey i kommunen. Dessverre har dette vedtaket blitt reversert, og klubben har fortsatt ansvaret for 45 prosent av kostnadene ved å drifte Lørenskog ishall, skriver Lørenskog-ledelsen.

Videre pekes det på at samtaler med kommunen så langt ikke har resultert i forbedrede vilkår.

– Nå jobber styret med å iverksette tiltak som på kort sikt kan kompensere for det vi beskriver over, og vi snur hver stein i dette arbeidet, heter det i uttalelsen.

Hvilke tiltak det er snakk om, er ikke kjent.

Lillehammer mot konkurs

Eliteseriekollega Lillehammer meldte onsdag at klubben trues av konkurs. 2,5 millioner må på plass før kommende mandag. Deretter må mer penger inn på konto.

Ifølge ledelsen utgjør gjeld til leverandører og kortsiktig gjeld totalt 4,9 millioner kroner.

En annen toppklubb, Sparta, permitterte før helgen alle ansatte i administrasjonen som følge av sviktende inntekter. Spillere som forsvinner, kan bli det neste der.

Situasjonen i Hockey-Norge bekymrer hockeypresident Tage Pettersen.

– Vi diskuterte situasjonen for eliteklubbene på forbundsstyremøte i ettermiddag, og det er grunn til å være bekymret. Det er mange røde varsellamper der ute i klubbene nå. Vi ser at flere klubber sliter, både i norsk ishockey, men også i idretten generelt, sa han til NTB mandag – og la til:

– Det er nok mange forklaringer, men at både bedrifter og familier har fått det trangere økonomisk er en åpenbar grunn. NIHF skal møte representanter for eliteklubbene på herresiden nå til torsdag hvor den økonomiske virkeligheten og oppfølgingen av den er tema.

