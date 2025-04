Trump sier USA ser på hele forsyningskjeden for elektronikk

Et unntak fra den massive tollen USA har innført for varer fra Kina, ble kunngjort av den amerikanske toll- og grenseetaten CBP sent fredag.

I meldingen, som først ble omtalt av Bloomberg, gikk det fram at smarttelefoner, datamaskiner, bærbare datamaskiner, harddisker, minnebrikker og utstyr for automatisk databehandling ikke omfattes av tollpåslaget på 125 prosent på varer fra Kina som Trump har kunngjort.

I en Truth Social-melding søndag sier Trump at det «ikke ble kunngjort noe toll-unntak fredag».

– Disse produktene er underlagt de eksisterende fentanyl-tollsatsene på 20 prosent, og de flyttes bare til en annen «tollbøtte». Fake news-mediene vet dette, men nekter å rapportere det. Vi ser på databrikker og hele forsyningskjeden for elektronikk i en vurdering av nasjonal sikkerhetstoll, skriver han.

I Bloombergs melding går det i klartekst fram at de nevnte varene er underlagt den såkalte «fentanyl-tollen» på 20 prosent.

«Tollfritaket omfatter ikke en separat Trump-toll Kina er ilagt – en 20 prosents toll innført for å presse Beijing til å slå ned på fentanyl, inkludert forsendelser av råvarer. Andre tidligere eksisterende avgifter, inkludert de som er fra før Trumps nåværende periode, ser også ut til å være upåvirket», skriver de.

Det har vært betydelig forvirring rundt tollsatsene USAs president Donald Trump innførte 2. april. Mesteparten av tollsatsene som Trump presenterte denne dagen, er siden satt på vent i 90 dager, men en grunntoll på 10 prosent består.

Det er imidlertid en rekke andre tollbestemmelser som spiller inn, og The New York Times skrev lørdag at tollen for forskjellige kinesiske vareslag kan variere fra 245 til 0 prosent.

