Russland bekrefter at de skjøt ned ukrainsk kampfly

Det er andre gang siden landet fikk levert de amerikanskdesignede kampflyene at et går tapt. Ukraina mottok de første F-16-flyene i sommer etter å ha presset på for dem i to år.

Russlands forsvarsdepartement sier i en uttalelse søndag at russiske luftstyrker skjøt ned kampflyet.

Ivanov ble tildelt den høyeste æresmedaljen i Ukraina etter sin død, og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kondolerte flygerens familie lørdag.

Få detaljer rundt nedskytingen av kampflyet er bekreftet av russiske eller ukrainske myndigheter. Nedskytingen skjedde under et kampoppdrag, ifølge det ukrainske militæret. Ukrainske medier har skrevet at det skjedde over den nordøstlige Sumy-regionene, hvor det har vært harde kamper den siste tiden.

Les også: – Folk tror du er hjerneskadd når du er litt annerledes i ansiktet

Les også: Derfor har Elon Musk så mange barn

Les også: Ekspert Kalle Moene: Dette må du vite om Donald Trumps tollsatser