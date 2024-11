Helbom for Norge i verdenscupåpningen i skiskyting: – Bare å beklage

Arnekleiv mislyktes på den første skytingen, og verken hun eller Christiansen evnet å løfte Norge nevneverdig på resultatlistene utover i løpet.

– Det var skikkelig drittetapper fra meg i dag. Det er bare å beklage. Alle har dårlige dager av og til, og i dag hadde jeg en skikkelig dårlig dag, sa Arnekleiv til TV 2.

Det endte med totalt elleve bomskudd for den norske duoen lørdag.

– Det er kort vei fra suksess til fiasko. Det føler jeg at jeg kan stå her og si høyt. Det har jeg opplevd mange ganger selv, og på mye mer brutalt vis. Det var brutalt å skyte med den farten vi måtte holde ute i løypa der. Man tror man er forberedt på det, men så viser det seg år etter år at det blir et sjokk å komme inn igjen, sa Christiansen.

Svensk seier

Norge lå som nummer åtte halvveis og hadde da et ørlite håp om å kare seg opp på den siste pallplassen. Men etter tre bom og ekstrarunde på Arnekleivs tredje skyting, forsvant den siste resten av håp.

– Det var akkurat som Juni Arnekleiv ikke var helt på til sesongstart her. Det var to dårlige etapper, dessverre, sa Ole Kristian Stoltenberg på TV 2s sending.

Franske Julia Simon viste derimot lite tegn til startvansker i sesongens første løp og utklasset resten av feltet på førsterunden. Quentin Fillon Maillet feilet imidlertid på siste skyting, og det svenske laget, bestående av Ella Halvarsson og Sebastian Samuelsson, stakk av med seieren.

Frankrike slo Tyskland på målstreken i kampen om annenplassen. Norge gikk i mål 51 sekunder bak Sverige.

Senere lørdag får det norske laget sjansen til å revansjere seg på miksstafetten samme sted.

