Bistandsadvokaten varsler omfattende rettssak mot Gjert Ingebrigtsen – over 30 vitner

Hun representerer Jakob Asserson Ingebrigtsen (24) og flere av hans søsken som har vært involvert i saken.

– Det er en alvorlig sak med en lang tidsperiode. Mishandlingen går tilbake til da han var veldig ung, sier Larsen.

Statsadvokaten sendte fredag en tilleggstiltale mot Gjert Ingebrigtsen til Sør-Rogaland tingrett. Der er han tiltalt for å ha mishandlet sønnen Jakob.

Overtredelsen gjelder straffeloven § 282 og handler om mishandling i nære relasjoner. Samme paragraf gjelder tiltalen som ble tatt ut mot Gjert Ingebrigtsen i april. Den saken gjelder et annet av barna hans.

Den gang ble fem saker henlagt på bevisets stilling, mens én ble lagt vekk grunnet foreldelse. Fire av disse ble påklaget, og statsadvokaten besluttet at saken til Jakob Asserson Ingebrigtsen skulle etterforskes videre.

Nå er det klart at det likevel blir tiltale.

– Jeg ble overrasket da saken ble henlagt. Så er det ikke uvanlig at statsadvokaten ser annerledes på det. Her ble det nye avhør, og politiet så nærmere på saken etter vår klage i april, sier Larsen.

Hun forteller at det er to separate tiltaler i saken, men at de skal behandles samlet i retten.

– Det blir en omfattende bevisføring med 34 vitner og masse dokumenter, forteller Larsen.

Hun vil ikke si noe om hvordan Jakob Asserson Ingebrigtsen stiller seg til den nye tiltalen.

– Jeg ønsker ikke å kommentere hans syn. Det tar vi i retten.