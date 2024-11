Supporteralliansen raser mot NFF-toppens årsmøtebesøk: – I utakt med fotballdemokratiet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Alliansens talsperson Ole Kristian Sandvik legger ikke skjul på at han er forbannet. Løken, generalsekretær i Norges Fotballforbund, dukket uanmeldt for medlemmene opp på det ekstraordinære årsmøtet der det skulle stemmes over om FFK skal være for eller imot VAR-teknologien i norsk fotball.

– Jeg er bekymret for hele legitimiteten i prosessen. Tilliten til forbundet blant veldig mange supportere var utrolig lav fra før. Lise Klaveness (fotballpresident) har sagt at NFF skal lene seg tilbake og la klubbene kjøre sine egne prosesser. Og ved første anledning dukker generalsekretæren opp og argumenterer for sin side. Det er utrolig spesielt, sier Sandvik til NTB.

Han fortsetter:

– NFFs styre har sagt at det ikke skal blande seg inn i debatten i klubbene. Da må generalsekretæren skjønne at han må takke nei hvis han blir invitert. De sier én ting, og så gjør de det stikk motsatte ved første anledning.

Tror Løken sikret flertall

Det var Fredrikstad-styret som hadde invitert Løken på årsmøtet, og han stilte godt forberedt. Han ble møtt av buing fra enkelte i lokalet før han holdt både åpnings- og avslutningsinnlegg og viste fram en videopresentasjon.

Under selve avstemningen ble forslaget om at klubben skal jobbe for å avvikle VAR nedstemt med 70 stemmer mot 65.

– Det (Løkens innlegg) tippet jo mest sannsynlig flertallet. Med tre personer fra for-siden som hadde stemt motsatt vei, hadde Fredrikstad vært imot VAR. Selvfølgelig har generalsekretæren i NFF såpass autoritet at han greier å vippe tre personer, mener Sandvik.

For ordens skyld: Karl-Petter Løken hadde formelt sett rett til å stille opp på FFKs årsmøte. I henhold til Norges idrettsforbunds regelverk kan en representant for et overordnet organisasjonsledd stille på årsmøter med talerett.

– Men det betyr ikke at han må gjøre det. NFF er så i utakt med fotballdemokratiet akkurat nå, sier Sandvik.

Tillit til prosessen?

I forbindelse med presentasjonen av arbeidet til utvalget Arbeidsgruppe VAR i august, uttalte fotballpresident Lise Klaveness at forbundet ville la prosessene i klubbene gå sin gang fram mot eiermøtet i Norsk Toppfotball i januar.

Der blir det avgjort hvilken innstilling toppklubbenes interesseorganisasjon skal ha til VAR inn mot fotballtinget.

– Vi skal vente på dette underlaget (fra VAR-utvalget), vi skal vente på NTFs innstilling. Og før det skal ikke forbundsstyret gjøre seg opp en mening i denne saken, og heller ikke kommunisere det, sa Klaveness.

Løken sitter ikke i NFF-styret, men er forbundets øverste administrative leder. Sandvik i NSA sier at det blir vanskelig for Supporter-Norge å stole på NFF framover.

– De sier én ting og gjør det motsatte. Hvordan kan vi stole på hva de sier ellers, hvis de ved første anledning driver dette maktspillet her? spør han.

– Jeg hadde vært like forbannet om avstemningen i Fredrikstad hadde gått motsatt vei. For det handler om tilliten til prosessen, som også NFF har hevdet at de har vært så opptatt av.

NTB har vært i kontakt med Norges Fotballforbund i forbindelse med Sandviks utspill, men forbundet har ennå ikke svart på kommentarene.

