Beito-skrellen Ree har brukt triatlonutøvernes suksessoppskrift

24-åringen fra Støren i Trøndelag skal i tillegg til 10-kilometeren i klassisk også delta i søndagens 20 kilometer i fri teknikk når verdenscupen i langrenn smeller i gang i finske Ruka.

Treningsfenomenet Ree slo igjennom for alvor da han vant femmila i NM del to i Harstad i 2022. Etter det stagnerte han, og på vårparten fant han ut at han måtte ta grep for å få skikarrieren på sporet igjen.

I mange år har Ree hatt et personlig samarbeid med Magnus Stensås, som er trener for kretslaget i langrenn i Sør-Trøndelag skikrets, og sammen ble de enig om å ta kontakt med sportssjef Frode Jermstad i Norges Triatlonforbund.

Som sagt, så gjort. På vårparten var samarbeidet etablert i samråd med Tinius Dahl, som er trener for rekruttlandslaget i Norges Skiforbund.

– Jeg har alltid vært blant dem som har trent mest solid, mellom 1000 og 1100 timer i året, og jeg har også trent veldig godt fra mai og fram til nå.

Inspirasjon

Ree forteller at han har vært i veldig god form i hele høst. Han vant det siste testløpet før den nasjonale langrennsåpningen, og da han ble nummer fire i lørdagens klassiskrenn på Beitostølen, skjønte han at han kunne være blant dem som kunne vinne søndagens fristilsrenn samme sted.

Ree var favoritt i fraværet til Johannes Høsflot Klæbo og Harald Østberg Amundsen, og han innfridde.

– Jeg har hentet inspirasjon fra triatlon og snakket med folk i forbundet der. Jeg har forsøkt å overføre det til langrenn med fire dager trening og deretter én dag hvile, og så gjentar jeg det. Det er systematisk og strukturert lagt opp slik at man fanger det opp tidlig om man blir sliten, sa Ree til NTB etter søndagens seier.

Frode Jermstad (50) i triatlonforbundet har naturlig nok fulgt sesongstarten i langrenn tett. Nordtrønderen Jermstad var selv en svært habil skiløper i sin tid.

– Vi satte oss ned og så på det han hadde gjort, og gjorde oss opp tanker om å styre intensiteten på en mye bedre måte. Jeg satte opp et forslag om å styre det mer bolkevis. I triatlon har vi hatt suksess med kjøre bolker med trening på fire-fem dager i strekk, i stedet for den «gamle» langrennsmåten med en lett uke, en mediumuke og en harduke, for eksempel, sier Jermstad til NTB.

Kontroll

Jermstad mener at denne måten å legge opp treningen på gir bedre kontroll.

– Ved å bolkelegge en femdagerssyklus har man én dag man kan kontrollere på. Hvor ligger vi akkurat nå? Da kan vi justere oss inn til neste periode om man har trent for hardt eller lett i den foregående femdagersperioden. Det handler mye om å styre intensiteten, å ha kontroll slik at du også kan trene mer intervall, men også mer mengde som man trenger i utholdenhetsidrett.

Ree forteller at han har fått et langt bedre O2-opptak foran denne sesongen. O2-opptaket viser kroppens evne til å ta opp og forbruke oksygen og er ofte brukt som et mål på hvor bra en utøvers utholdenhet er.

– Jeg har ikke voldsomt høyt O2-opptak, men en skøytetest i Granåsen viser at jeg har økt fra 71 til 81,5 sammenlignet med samme tid som i fjor, så økningen er ganske betydelig i prosent, sier Ree.

Jermstad er ikke overrasket, men sier at det også handler om mer enn bare trening.

– Jeg visste at O2-opptaket ville gå opp. En annen ting vi har gjort er å ha nok tilgjengelig energi på alle øktene. Har du ikke energi, kan du heller ikke prestere. God trening over tid og fokus på ernæring er det vi har tatt med oss. Å øke inntaket av antall gram karbohydrater har vært en nøkkel for å kunne stå imot treningen, sier Jermstad.

I helgen får vi svaret på hvor godt Ree matcher seg med alle de beste på startstrek.