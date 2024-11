Familien tar julegrep for å unngå Weng-sykdom før VM

Weng har i likhet med mange av Norges øvrige langrennsstjerner ofret en rekke julefeiringer på hjemmebane til fordel for høydeopphold og forberedelser til Tour de Ski.

Denne gangen blir imidlertid ikke det aktuelt. I år har den familiekjære 33-åringen bestemt seg for å ta plass rundt middagsbordet hjemme på julaften. Samtidig gjøres det grep i Weng-familien for at Enebakk-jenta ikke skal bli syk.

– Nå har søstera mi fått en toåring i hus, så han skal nok litt ut av barnehagen rett før jul. I år skal jeg feire jul hjemme, og det gleder jeg meg veldig til, sa Weng da hun møtte pressen på Beitostølen før helgen.

Satt alene julaften

Overfor NTB er langrennsprofilen tydelig på at hun setter stor pris på tiltakene som gjøres rundt henne.

– Det betyr mye. Ett år jeg skulle gå Tour de Ski fikk jeg magesjau i forkant og ble isolert fra de andre. Da satt jeg alene på julaften, og det er uaktuelt i år. Det var en kjedelig julaften, så nå skal jeg være hjemme, smiler Weng.

Prioriteringen med å feire jul hjemme framfor i Mellom-Europa kan bety at Weng ikke blir å se i Tour de Ski.

– Det er litt vanskelig. Jeg har vel stort sett gått Tour de Ski siden 2011, så det er vanskelig å stå over. Samtidig må jeg stå over noe, for å få noen treningsperioder hjemme. Målet er å gå alt før jul, og så får jeg ta det litt derfra, sier Weng.

Må ta valg

Med til historien hører det at den tradisjonsrike touren etterfølges av verdenscuprunder i Les Rousses, Engadin og Cogne – alle steder som ikke på noe vis ligger i lavlandet.

– De har satt det opp litt vanskelig i år. Det er mange verdenscuprenn i høyden etter Tour de Ski. Skal jeg ha noe der å gjøre, må man være litt borte, og jeg vet ikke helt om jeg er klar for det, sier Weng.

Landslagstrener Sjur Ole Svarstad bekrefter til NTB at man tar grep rundt Wengs sesongplan denne vinteren, blant annet for å sørge for at hun kan være mer hjemme enn før.

– Det er sånn for oss alle at energilekkasjer kan komme som følge av ting man bekymrer seg for som man ikke får gjort noe med. Noen er flinke til å reise på tur, andre synes det er mer krevende og bruker mer energi på reisebelastning. Det handler rett og slett om at vi må være litt smarte og gjør det smidigst mulig for sånne som henne, sier Svarstad.

– Hva innebærer det konkret for Heidis del?

– Det betyr at vi må prøve å legge til rette for at hun kan være hjemme når det er mulig å være hjemme, og at vi ser gjennom fingrene på en del ting. For å spare energi, svarer landslagstreneren – og utdyper:

– Det har vi snakket en del om. Det viktigste er at folk har det bra, og at de har overskudd til å gjøre den jobben som skal til på trening.

Tenker ikke VM

Svarstad legger ikke skjul på at de siste sesongene har vært krevende for meritterte Weng.

– Hun har møtt en del utfordringer de siste årene som hun kanskje ikke hadde i sin ungdom. De føler jeg hun håndterer bedre nå, sier han.

Treneren liker godt det han har sett av Enebakk-jenta i sesongoppkjøringen.

– Hun har fått trent veldig godt og hatt mange gode hardøkter. Det gjelder for henne å klare å holde roen og gjøre det hun skal, sier Svarstad.

Weng selv vet at hun går en viktig sesong i møte. VM i Granåsen rykker stadig nærmere og har potensial til å bli et karrierehøydepunkt. Enebakk-jenta foretrekker samtidig å ikke bruke for mye tankevirksomhet på mesterskapsdagene i Trondheim.

– Hvis jeg tenker for langt fram i tid, går det gjerne rett vest. Det er best å ha fokus på her og nå og ikke tenke så mye, sier hun.