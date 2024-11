Tottenham-keeperen operert for brudd i ankelen – blir ute i lang tid

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

London-klubben opplyser om skaden i egne kanaler mandag kveld.

– Vi kan bekrefte at Guglielmo Vicario i dag er operert for et brudd i høyre ankel, skriver Tottenham.

– Guglielmo vil bli fulgt opp av vårt medisinske personale, som vil avgjøre når han kan være tilbake til trening, heter det videre.

Vicario skal ha pådratt seg skaden i 4-0-seieren mot Manchester City lørdag. Han fullførte kampen.

Klubben avslutter med å understreke at den støtter keeperen i den tunge tiden.

28 år gamle Vicario ble hentet til Spurs fra italienske Empoli i fjor. Siden har han levert strålende for London-klubben.

Nå må manager Ange Postecoglou etter alle solemerker stole på veteranen Fraser Forster i tiden som kommer.

