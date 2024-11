Haaland sløste da Tottenham forlenget Manchester City-krisen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

På de fem siste kampene har City scoret fire mål og sluppet inn 14. Skrekkrekken startet med exiten i ligacupen mot nettopp Tottenham 30. oktober.

Aldri før har et Guardiola-mannskap sluppet inn to eller flere scoringer i fem kamper på rad, skriver Statman Dave på X. Spanjolen forlenget tidligere i uken kontrakten med Manchester City.

– Hva i all verden er det vi egentlig sitter og er vitne til? Det er et Manchester City-lag som blir fullstendig avkledd, sa Viaplay-ekspert Lars Tjærnås etter at Pedro Porro hadde gitt Tottenham 3-0 kort tid ut i annen omgang.

Med Liverpool-seier mot Southampton søndag vil City være åtte poeng bak tabelltoppen.

Praktscoringer

Før hvilen spilte bursdagsbarnet James Maddison hovedrollen i Manchester.

Et snaut kvarter ut i kampen traff svenske Dejan Kulusevski rekkekamerat Maddison med et perfekt innlegg, og engelskmannen ekspederte ballen lekkert i mål.

– En fantastisk enkeltmannsprestasjon av Kulusevski. Han skaper mye ut av ingenting, og det innlegget er presist, sa Viaplay-ekspert Pål André Helland.

– Det illustrerer alle problemer Manchester City har akkurat nå, men tar ikke noe bort fra det Tottenham gjør, var kollega Jan Åge Fjørtofts analyse av scoringen.

Fløyelsmykt

Drøyt fem minutter senere kombinerte Maddison og Son Heung-min praktfullt, og førstnevnte vippet lekkert inn 2-0.

– Fløyelsmykt fra Maddison, skrøt Helland.

Fire minutter ut i oppgjøret fikk Haaland en stor sjanse ute til høyre, men forsøket ble avverget. Like før gjestenes 1-0-scoring løsnet nordmannen skudd fra innsiden av 16-meteren, men Vicario stanset skuddet. Halvveis ut i førsteomgangen var Haaland farlig frampå igjen, men heller ikke denne gangen lyktes det.

Også Tottenham skapte flere store sjanser foruten scoringen, men det sto «bare» 2-0 til pause i favør gjestene. Like etter sidebyttet la Porro på til 3-0 etter lekkert angrepsspill. Like før timen skjøt Haaland ballen i tverrliggeren, før han senere i kampen kom til både én og to store sjanser.

Det ville seg imidlertid ikke for Haaland foran mål lørdag. På overtid fastsatte Brennan Johnson resultatet til 4-0.

Kommende tirsdag tar kriserammede City imot Feyenoord i mesterligaen, før det venter storkamp mot Liverpool på Anfield neste helg.

