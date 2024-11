Bedring for Riiber etter forkjølelse og tanntrøbbel: – Totalpakken er bra

– Jeg føler meg helt sikker på at han kommer til å være på start i Ruka, så sant han er frisk. Det å være på plass fra starten av sesongen er veldig viktig. Det gir selvtillit å få en god start i Ruka, sier kombinertsjef Ivar Stuan til NTB.

Det har ikke gått på skinner for kombinertstjernen Riiber siden slutten av forrige sesong. Da måtte 27-åringen gjennom en operasjon i det høyre kneet.

I midten av oktober opplyste Stuan til NTB at en smertefull visdomstann hadde skapt trøbbel for kombinertkongen. Det gjorde blant annet at han ikke dukket til hoppkonkurransene som danner utgangspunkt for langrennet i de to rennene på Beitostølen 23. og 24. november.

– Han har hatt veldig trøbbel med en visdomstann. Den ble trukket for noen uker siden og etterpå har det vært veldig vondt og trøblete. Han sto rett og slett av som følge av det, sa Stuan.

– Det dreide seg om en betennelse, og han fikk litt medisiner for det, og på meg virker det som det har gått veldig bra. Det er klart at alle ønsker å være hundre prosent friske hele tiden, men det er ikke sånn det er hele tiden, supplerer kombinertsjefen om lag tre uker senere.

– Helt naturlig

Riiber var kombinertsirkusets ubestridte ener sist sesong, og 27-åringen er blant Norges fremste gullhåp når VM i Trondheim går av stabelen neste år.

– Hvordan ser ting ut for Jarl Magnus akkurat nå?

– Han er i en periode i sesongoppkjøringen der han prøver å holde seg litt for seg selv og trene mye alene, og samtidig bruke de fasilitetene som finnes. Nå tror jeg det stort sett er bra. Han har vært litt småforkjølet og småskral i en periode, men det er helt naturlig i denne perioden her. Det er bedre å bare få det unna og komme seg videre, sier Stuan.

– Mye frisk og lite syk

Kombinertsjefen understreker at Riibers grunnlag er godt.

– Totalpakken i år er veldig bra for Jarls del. Han startet egentlig sesongen med å operere kneet. Siden mai har han vært veldig mye frisk og veldig lite syk, og han har fått lagt et veldig bra grunnlag. Da tåler han også et sånt lite stopp, slår Stuan fast.

Han poengterer uansett viktigheten av å komme seg til start når verdenscupsesongen innledes i Finland.

– Skal du være med i toppen hele veien, så er Ruka er utrolig viktig. Det er tre konkurranser. Jarl Magnus er klar for det. Det er jeg ganske sikker på, avslutter Stuan.

Riiber står med fem sammenlagtseirer i verdenscupen. I VM-sammenheng har det blitt åtte gull og tre sølv.

