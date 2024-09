Kombinertsjefen reagerer på stjernenes glisne terminlister: – Absolutt ikke bra

Verdenscupterminlistene for kombinertprofilene både på herre- og kvinnesiden ble bekreftet på høstmøtet til Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) fredag.

Fasiten for kommende vinter er slik: Seks verdenscuphelger for kvinner og åtte for menn. Forrige sesong var tallene til sammenligning åtte og ti. I 2022/23-sesongen var de elleve og seks.

– Vi synes det er lite. Det er en veldig tynn verdenscupliste både for kvinner og menn, sier Ivar Stuen til NTB.

– Vi i Norge gjør jobben vår med to helger (i tillegg til VM), og det samme gjør Finland og Østerrike. Så synes jeg det er litt tynt ellers, utdyper han.

Økonomi og bakketrøbbel

Stuan peker på at det er «gode forklaringer» på at listene ikke inneholder flere konkurranser. De handler blant annet om dårlig økonomi i det tyske skiforbundet.

Arrangørene av herrekonkurransene i japanske Hakuba måtte også kaste inn håndkleet som følge av sviktende finansiering, mens hoppbakken i Val di Fiemme ikke er aktuell for bruk denne vinteren.

– Jeg er ikke bekymret på lang sikt, for vi vet det er gode arrangører der ute. Val di Fiemme kommer for eksempel på kartet igjen så fort den hoppbakken er klar, sier Stuan.

Han peker også på at det i planene for 2025/2026-sesongen er signaler om at USA kan komme inn i kalenderen, samt at de mangeårige planene om skiflygingsrenn for kombinertløperne igjen ligger på bordet.

Samtidig er sportssjefen krystallklar på at situasjonen denne vinteren ikke på noen måte er ønskelig.

– Oppmerksomheten på idretten vår er når vi skal konkurrere. Det er ikke så mye oppmerksomhet på sommeren. Det er når det er skirenn at media og alle følger oss. Sånn sett er ikke dette bra i det hele tatt, sier Stuan.

For store hull

Jarl Magnus Riiber og resten av kombinerteliten innleder sesongen i finske Ruka i slutten av november. Deretter er det ytterligere to rennhelger før jul, før det blir en pause helt til konkurransene i Schonach starter 19. januar.

Etter runden i Tyskland venter en ny liten pause før det er renn i østerrikske Seefeld i månedsskiftet januar-februar.

Sportssjef Stuan er klar på det ikke er godt nok.

– Det er et par hull. Jeg skulle gjerne hatt en helg til mellom Lillehammer og Ramsau (før jul), og i hvert fall en helg til i januar. Det er bare tre rennhelger mellom 1. januar og VM, påpeker han overfor NTB.

– Jeg har sagt mange ganger før at mens langrenn er i Tour de Ski og får oppmerksomhet og hopperne er i hoppuka, sitter vi og spiser kalkun hjemme og lurer på hvor vi skal, utdyper Stuan.

Avslutter i Lahti

Han mener kombinertløperne ikke får vist seg fram når muligheten er størst.

– Det er for dårlig at vi ikke har noe i nyttårshelga da folk har tid til å se på ski og interessen er stor. Det er ikke bra, fastslår sportssjefen – og legger til:

– Vi vil ha mer og utøverne vil ha mer. Vi ønsker mer oppmerksomhet om sporten vår, og da må vi i hvert fall ha skirenn.

Etter VM på hjemmebane i Trondheim avsluttes kombinertsesongen med renn i Oslo og Lahti. Til Finland skal kun de mannlige utøverne.