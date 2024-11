Åge Hareide sa opp jobben som landslagssjef på Island

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det skriver Islands Fotballforbund (KSI) på sine nettsider.

– Åge Hareide har bestemt seg for å trekke seg som trener for A-landslaget for herrer og har sagt opp på eget initiativ, heter det i en uttalelse.

Hareide tok over jobben etter Arnar Vidarsson i april 2023 og ledet Island i totalt 20 kamper.

– KSI takker Åge for arbeidet og ønsker ham alt godt, skriver forbundet.

Har løftet spillerne

Forbundets styreleder Torvaldur Örlygsson har også lagt ut en avskjedshilsen til Hareide.

– Jeg vil starte med å takke Åge for god innsats og ønske ham lykke til i fremtiden. I løpet av hans tid med laget har mange spillere tatt store steg, spillere som har en fremtid med landslaget. Vi skal jobbe hardt i kommende uker og måneder når vi nå ser etter en ny trener, sier han.

Island har slitt i nasjonsligaen i høst og skal møte Kosovo i kamper om å få beholde statusen som B-nasjon. Kampene spilles 20. og 23. mars.

Hareide signerte i januar ny kontrakt som landslagssjef på Island. Den avtalen hadde varighet til 2025.

Les også: Tidligere i år forlenget Hareide med Island: – Har stor tro på han

Kunne avsluttes

Den gang ble det samtidig oppgitt at kontrakten inneholdt både oppsigelsesklausuler og forlengelsesklausuler. Den kunne bli avsluttet ved nasjonsligaspillets slutt nå i høst.

Hareide overtok det islandske landslaget i april i fjor. Han har en lang trenerkarriere bak seg. Den stammer helt tilbake til 1985 da han tok over Molde.

Veteranen har også trent klubber som Helsingborg (to perioder), Brøndby, Rosenborg (to perioder), Norge, Örgryte, Viking og Danmark. Sistnevnte tok han til åttedelsfinale i VM i 2018.

Han har også jobbet som NRK-ekspert.

Les også: Lyn-profil gir seg etter ni år i klubben: – Jeg er veldig takknemlig (+)