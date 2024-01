Hareide forlenget med Island: – Har stor tro på han

Det opplyser fotballforbundet på Island fredag.

Den nye kontrakten inneholder både oppsigelsesklausuler og forlengelsesklausuler. Den kan avsluttes ved slutten av nasjonsligaspillet i 2024.

Samtidig forlenges den automatisk dersom Island går til sommerens EM-sluttspill. Det gjør den videre også dersom laget i 2025 kjemper om en plass i VM-sluttspillet i 2026.

Hareide overtok det islandske landslaget i april i fjor og ledet deretter laget i åtte EM-kvalifiseringskamper. I mars skal laget i aksjon i nasjonsligaomspillet, der det skal kjempes om EM-billett.

Israel venter i første kamp. Med seier der blir det finalespill om EM-plass mot enten Bosnia-Hercegovina eller Ukraina.

– Jeg har trivdes med å trene Island i året jeg har vært med på laget, og jeg ser fram til de ventende oppgavene. Selv om laget er i en utviklingsfase, er det også viktig å oppnå resultater, og akkurat nå er vårt fokus rettet mot sluttspillkampen mot Israel i mars, sier Hareide.

– Vi skal klare å komme til EM i Tyskland. Jeg har stor tro på laget og spillerne, dette er en talentfull og ambisiøs spillergruppe. Staben og lagmiljøet er førsteklasses, og vi kan lykkes som følge av godt samhold og god organisering, sier Hareide.

Det islandske forbundets styreleder Vanda Sigurgeirsdóttir er positiv til Hareide.

– Vi er veldig glade for å ha forlenget kontrakten med Åge Hareide og har stor tro på ham og hans arbeid. Vi er overbevist om at Åge er den rette treneren for oppgaven, med all sin erfaring og kunnskap om landslagsfotball, sier han.