Romsaas og Erlien sendte Tromsø bort fra nedrykk

Jakob Romsaas og Vegard Erlien ble dagens menn med en scoring og en assist hver.

Tromsø sto med like mange poeng som Haugesund før den nest siste runden, men nå er situasjonen veldig mye mer komfortabel for nordlendingene. Nå skal det mye til for at de hvite og røde havner på nedrykkskvalifisering.

Tromsø er på 13.-plass med 33 poeng. Haugesund er tre poeng bak med en målforskjell som er åtte mål svakere.

Tre minutter før pause kombinerte Erlien og Romsaas, og sistnevnte dro seg fri og avsluttet kontrollert i lengste hjørne. Ti minutter etter hvilen var rollene snudd, og Tromsø er på god vei mot Eliteserien i 2025.

Haugesund røk borte mot Viking. De hvitkledde tok ledelsen, men etter landslagskeeper Egil Selviks utvisning ble det tøft.

Tromsø møter Sarpsborg på bortebane i siste serierunde. Haugesund møter nedrykksklare Odd.

