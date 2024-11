Glimt styrer mot seriegull etter Brann-tap

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lagets 0-2-tap kombinert med regjerende seriemester Bodø/Glimts 2-0-seier mot Odd gjør at bordet er snudd før siste serierunde.

Glimt leder ett poeng foran Brann og skal møte nedrykksklare Lillestrøm på Aspmyra når det skal avgjøres.

Brann på sin side skal opp mot Viking, som også kan ta over 2.-plassen fra bergenserne med seier om en uke.

– Mest sannsynlig var det det, sa Felix Horn Myhre til TV 2 på spørsmål om det var gullet som glapp.

TV 2-ekspert Yaw Amankwah var ikke i tvil.

– Det var det. Hadde de vunnet her, tror jeg de hadde tatt gullet, sa Amankwah.

Bodø/Glimt har storkampen mot Manchester United i europaligaen på torsdag, men likevel levnes Brann få muligheter.

– Nå er det 95-96 prosents sjanse for at Bodø/Glimt tar dette gullet. Det må et mirakel til, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– Verdensklasse

I Molde var det Ola Brynhildsen som sto fram. I løpet av fem minutter før pause scoret han to lekre mål. Spissen ble først spilt gjennom og avsluttet fint forbi Mathias Dyngeland. Deretter scoret 25-åringen, som er på lån fra Midtjylland, nydelig med utsiden av foten.

– Verdensklasse, var den enkle dommen til Mathisen i TV 2s studio om Brynhildsens 2-0-mål.

I Skien scoret Bodø/Glimt allerede etter ett minutt. Patrick Berg bredsidet inn 1-0, og etter hvilen hamret Jens Petter Hauge ballen i krysset til 2-0.

Felix Horn Myhre tente et lite Brann-håp med sin redusering etter 56 minutter. Emil Kornvig fikk en god sjanse etter 72 minutter, men Moldes Albert Posiadala reddet fint.

Kok

Det kokte i Molde før kampen som potensielt kunne avgjøre gullkampen. Tusenvis av bergensere hadde tatt turen, og Molde hadde utvidet bortefeltet sitt for å gjøre plass på stadion.

Og på Torgallmenningen i Bergen var det stappfullt av supportere som fulgte kampen på storskjerm, men nå må en stor overraskelse til for om gullet «skal hem» til Bergen for første gang siden 2007.

Svaret kommer 1. desember.

