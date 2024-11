FFK-topp svarer på VAR-kritikken – ble sammenlignet med Monty Python

– Styret mener det er en rimelig grunn til å tro at våre spillere vil bli mindre attraktive dersom de vurderes hentet til en liga som praktiserer VAR, fra en liga som ikke praktiserer VAR, heter det i årsmøtedokumentene til FFK.

Kan sette krav

Der skisseres det også et scenario der Uefa i framtiden kan sette krav til VAR-praktisering i hjemlig liga for å kunne delta i europacupene.

– Tenk at en så kul klubb som FFK, som har gjort så mye rett de siste årene, kan ha et styre som leverer dette makkverket i forsøket på å argumentere for VAR, skrev Hansen til over 100.000 følgere på X.

I kommentarfeltet beskriver fotballekspert Lars Tjærnås argumentasjonen som en sketsj fra Monty Python.

På telefon fra NTB utbroder styreleder Jostein Lunde argumentene fra FFK-styret. Han sier følgende om hvorfor klubben tror summen på spillersalg fra Eliteserien kan gå ned i fremtiden dersom man avskaffer VAR:

– VAR gjør en del endringer i spillet, og man kan si at fotball med og uten VAR er delvis to forskjellige spill. Vi sier ikke at det blir umulig å selge spillere, men at det er grunn til å tro at det kan bli vanskeligere, sier Lunde før han beskriver et mulig scenario:

– Hvis en klubb har to jevngode spillere som valget står mellom, tror vi at VAR kan være en av faktorene som kan skille valget.

Lunde og FFK-styret får støtte fra spillerorganisasjonen NISO på side 67 i den 124 sider lange VAR-rapporten som ble offentliggjort onsdag.

Europa-nekt?

Lunde står også fast ved det skisserte scenarioet om at norske lag potensielt kan bli nektet spill i europacupene av Uefa i framtiden, dersom VAR blir avskaffet.

– Vi opplever at kravene i fotballen blir stadig høyere. Vi synes det er vanskelig å forestille seg at dersom VAR blir innført i så å si alle ligaer og alt av mesterskap, at det ikke blir innført som en standard og et krav, sier Lunde.

Rundt 70 prosent av nasjonene i Uefa har allerede innført VAR, ifølge rapporten til Raymond Johansen og co.

Allsvenskan i Sverige står igjen som den eneste av de 30 høyest rangerte toppdivisjonene i Europa som ikke bruker dommerverktøyet.

Sveriges fotballforbund (SvFF) valgte å ikke fremme noe forslag om å innføre VAR i Allsvenskan i april. Forbundets president Fredrik Reinfeldt uttalte til Aftonbladet at det heller ikke var noen planer om å gjøre det i framtiden.

Scoringsglede

I årsmøtedokumentene til FFK presenteres også forslagene fra klubbens medlemmer. Sentralt i forslaget om at klubben skal gå mot VAR, er mangelen på scoringsglede, eksemplifisert av vinnerscoringen til Mai Traoré for FFK mot Haugesund 14. august.

1-0-scoringen kom tre minutter på overtid og ble møtt med forvirring og dempet jubel blant FFKs spillere og fans, ettersom det kunne se ut til at målscoreren sto i offside.

Lunde bekrefter at også hans scoringsglede ble påvirket av forvirringen, men at det er en pris han er villig til å betale for å ha VAR.

– En av prisene for VAR er at spontaniteten kan bli svekket, vi har forståelse for det argumentet. Totalt sett mener vi likevel at det er noe man må akseptere. Vi vektlegger ikke det argumentet i like stor grad som VAR-motstanderne, sier Lunde.

Erkjenner glipp

Flere har også stusset på FFK-styrets flittige bruk av spørsmålstegn og utropstegn i årsmøtedokumentene. Dobbelt utropstegn og trippelt spørsmålstegn ble tatt i bruk i argumentene for VAR fra klubbens styre.

Det beklager FFKs styreleder.

– Det er en liten glipp fra min side. Korrekturlesningen har ikke fanget opp det. Når jeg skriver kladden, så uthever man ting og forsterker litt. Så tar jeg på min kappe at det burde vært luket bort i den endelige utgaven, erkjenner Lunde.