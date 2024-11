NFF og NTF får kritikk av VAR-utvalg: – Kunne kommunisert med større ydmykhet og tydelighet

Det kom fram da lederen av den såkalte Arbeidsgruppe VAR, tidligere Oslo-byrådsleder Raymond Johansen, la fram gruppens rapport på Ullevaal stadion onsdag.

Johansen og kollegaene hans har de siste tre månedene jobbet med å belyse hvordan VAR påvirker rettferdighet, spillets flyt, økonomi, publikums opplevelse, dommere, spillere og trenere. Det har de gjort blant annet gjennom undersøkelser, intervjuer og diskusjoner med interessenter.

På vegne av arbeidsgruppen uttalte Johansen blant annet at Norsk Toppfotball burde ha utviklet et bredere underlag foran avstemningen om hvorvidt man skulle innføre VAR i Norge.

– Kunne vært unngått

Videre mener gruppen at den tekniske og sportslige implementeringen var i henhold til Fifas standard, men at man samtidig kan man sette spørsmålstegn ved om opplæringen som ble gitt, var tilstrekkelig. Gruppen mener at man burde ha forsøkt å gjennomføre flere testkamper, slik at dommerne fikk øve mer.

– Gruppen mener også at en del av reaksjonene knyttet til blant annet innføringen av VAR, kunne vært unngått dersom NTF og NFF hadde kommunisert med større ydmykhet og tydelighet rundt prosessen, sa Johansen.

Arbeidsgruppen har på oppdrag fra NFF hatt som mandat å vurdere VAR fra alle relevante perspektiver og hensyn. Den skulle ikke komme med en innstilling for eller imot VAR i norsk fotball, men levere et faktagrunnlag til NFF.

Supportere negative

VAR-teknologiens framtid blir tema på fotballtinget første helgen i mars. I fjor vår stemte et flertall av de 32 toppklubbene på herresiden for å beholde VAR, men gjennom sommeren og høsten har supportergrupperinger jobbet på spreng for å snu standpunktene i sine klubber.

Det var også omfattende og koordinerte VAR-protester i sommer, som blant annet førte til spesielle scener der supportere kastet fiskekaker, tennisballer og andre gjenstander ut på banene.

VAR-utvalget har blant annet konkludert med at de som ser eliteseriekamper på stadion, er mer kritiske til VAR enn de som ser fotball på TV.

Ekstraordinære årsmøter i klubbene utover vinteren og et eiermøte i interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball i januar vil kunne spille en avgjørende rolle for om man skal vrake VAR-teknologien som er blitt brukt i Eliteserien siden starten av 2023-sesongen.





