Sverre (5) levde i et smertemareritt: – Det er hjelp å få

Sverre hviler rolig og fornøyd i armkroken til sykepleier Kaisa Kittelsen, mens foreldrene sitter i sengen ved siden av ham og snakker med Dagsavisen her inne i de fargeglade lokalene på Nordre Aasen Bo- og habiliteringssenter for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser. Men denne familien har ikke alltid hatt det så fredelig som dette. De første årene etter at Sverre fikk den alvorlige og svært sjeldne diagnosen ATR-X, skrek han av smerte i mange timer om gangen.

– Han kunne skrike fra klokka ti om morgenen til klokka sju om kvelden - i ett, forteller Sverres mamma Helle Karlsen til Dagsavisen.

– Det var ikke bare barnegråt, det var skikkelige smertehyl, så høye at lillebroren ble skremt og vi måtte lukke vinduene på sommeren. Det var som å leve i et mareritt, og den desperasjonen og fortvilelsen vi følte på da, er nesten vanskelig å sette ord på nå, sier Karlsen.

Sverre er hennes eldste barn. Han har en frisk lillebror som snart fyller fire år, og hun venter barn nummer tre i juni.

– Hardt rammet

Sverres pappa Øystein Brunvoll forteller at ATR-X-diagnosen er svært uvanlig, og at det er svært få barn som er rammet i Norge.

– Dette er en veldig sjelden diagnose som gir en dyp, alvorlig fysisk og psykisk utviklingshemning, sier Brunvoll til Dagsavisen.

– Sverre er veldig hardt rammet. Musklene hans er veldig slappe, og det er også tarmene hans. Han har enormt sterke smerter i magen som er veldig vanskelig å medisinere riktig, forteller moren hans.

– Det vi fikk tilbud om fra helsetjenesten i begynnelsen, var Ibux og Paracet. Vi følte ikke at vi ble tatt alvorlig, for Sverre trengte atskillig mer hjelp enn Ibux og Paracet, sier Karlsen.

– Et helt annet liv

Foreldrene var derfor veldig klare for mer hjelp da de i 2022 ble tipset om Nordre Aasens da ganske nystartede barnepalliative avdeling. Avdelingen er en såkalt «lindrende enhet», som spesialiserer seg på barn og unge som har en livstruende eller livsbegrensende sykdom.

Fagfolkene der gikk grundig inn i Sverres tilfelle, og fant fram til riktig medisinering. Foreldrene får også annen praktisk støtte og hjelp til å takle et så sykt barn, og avdelingen fungerer som et bindeledd mellom de ulike delene av helsetjenestene som hjelper Sverre.

– Hit kan vi kommer når vi trenger det. Sverre har fortsatt dårlige dager, men nå får vi hjelp slik at smertene kommer sjeldnere og det blir mer hvile i mellom dem. Vi har et helt annet liv i dag. Jeg håper andre foreldre der ute får vite at det er hjelp å få, sier Karlsen.

Sårbare for sykdom

De er en av i alt 65 familier som får hjelp og avlastning på denne avdelingen. Alle disse har barn med kreft eller andre alvorlige og sjeldne sykdommer. «Avdelingen vår på Nordre Aasen er hjemmekoselig og tilrettelagt for at familier kan bo sammen med sitt døende barn», står det på en plakat på veggen. Utenfor er det en minnelund der trær er plantet til minne om de barna som har gått bort.

– Vi vet ikke så mye om hvor lenge Sverre kommer til å leve. I den internasjonale Facebook-gruppa er det mennesker med samme diagnose som har fylt både 12 og 60 år, sier Sverres mamma.

– Samtidig hører vi om mange dødsfall. I vinter var det spesielt mange som døde av lungebetennelse eller andre luftveissykdommer. Det er som om lungebetennelse er mye skumlere for disse barna, enn for et friskt barn, så hver vinter har man litt høye skuldre. Sverre var også veldig dårlig i januar, men han kom seg heldigvis. Vi er bare takknemlig for hver dag vi får med ham, sier hun.

Helseminister Jan Christian Vestre på besøk på barnepalliativ avdeling på Nordre Aasen. (Hanne Mauno)

Fortsatt finansiering

Nordre Aasen Bo og behandlingsenter er ideell stiftelse, og den barnepalliative avdelingen har hittil blitt fullfinansiert av Helsedirektoratets tilskuddsordning. For 2025 fikk avdelingen bevilget 11,55 millioner kroner. Før denne uka har de vært usikre på om det ville bli tilskudd for de neste årene.

Men onsdag kom helseminister Jan Christian Vestre på besøk med en god nyhet: Avdelingen får mulighet til å søke tilskudd også for de neste to årene.

Han syns også det har en spesiell verdi at Nordre Aasen er en ideell helseaktør.

– Jeg tror veldig sterkt på at det offentlige og ideelle kan samarbeide godt. De ideelle tar med seg noe inn som er bra for at innbyggerne våre skal få gode tjenester, sier Vestre til Dagsavisen.

– Her har de muligheten til å se helhetlig på ting, og være et bindeledd mellom kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, rehabilitering, skole og barnehage. De har en fleksibilitet i hvordan de innretter tilbudet. Det er heller ikke for stort, slik at de blir kjent med familien på en litt annen måte enn store sykehus, som skal ha ansvaret for mange. Dette er et tilbud som over tid har vist seg å være veldig bra, derfor syns jeg det er så viktig at finansieringen videreføres og sikres, sier helseministeren.

Så får Vestre hilse på Sverre, som fortsatt hviler godt i sykepleier Kaisas fang. Han får vite at dette er en gutt som snart fyller seks år. Han har ikke språk, men foreldrene forteller at han er glad i mennesker, musikk, kino, teater, sol og varme.

