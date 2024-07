Et veiskille for VAR. Et veiskille for fotballen

Joachim Andersen kan få en hovedrolle i den folkelige motstanden mot fotballens omstridte påfunn. Han fikk annullert sin scoring med teknologisk millimeterpresisjon som ingen på stadion oppfattet før han minuttet senere ble straffet for en hands som han ikke kunne forhindre og som var helt ubevisst.

Mål til Danmark ble i stedet mål til Tyskland. Rettferdigheten hadde seiret. Men fotballen hadde tapt.

Vi har ment mye om VAR før og den oppfatningen har bare forsterket seg. Få slutt på dette. For det første flytter man bare fotballens mange skjønnsmessige avgjørelser fra banen til et studio, så lager man teknologi som går ut over spillets idé. Og husk: 99,9 prosent av verdens fotballkamper spilles fortsatt uten VAR, og slik vil det fortsette.

Det er supporterne som har ledet opprøret mot VAR fordi det er supporterne som kjenner fotballens sjel på kroppen. Fotball er følelser, spontane reaksjoner, jubel og sorg i skjønn forening, ikke et seminar der hver scoring skal granskes med lupe for å finne en feil ingen har sett.

Fotball er et genialt spill fordi grunnreglene er de samme om man spiller tre mot tre på løkka eller elleve mot elleve på Westfalen stadion. Og fotballen blir aldri helt rettferdig uansett hvor mye teknologi man putter inn i den. Fotball er skjønn, vurdert av kompetente dommere som må ta raske avgjørelser. Bruk heller VAR-ressursene på å utvikle dommerstanden.

Mitt neste forslag i VAR-debatten er å spille kamper med lag på øverste nivå uten offside. Hvorfor har vi den regelen? Hvordan må verdens beste spillere forholde seg til et spill uten offside? Vi vet ikke, det er kanskje en dårlig idé, men vi vil se det. Fungerer det ikke, går vi tilbake til originalen. Akkurat som vi bør gjøre med VAR. La dommeren dømme. Så kan vi snakke om feilene som ble gjort, slik vi alltid har gjort. Vi vil ha fotballen slik den VAR.

Kanskje vi får en rettferdig vinner av EM når finalen er spilt 14. juli. Men Joachim Andersen og Danmark har sine tvil. De er ikke alene.













