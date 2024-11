De norske hopperne på skuddhold på Lillehammer – fikk innvilget klage

Det norske laget består av Anna Odine Strøm, Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Maria Kvandal og Marius Lindvik.

Strøm åpnet ballet for de norske hopperne med et godt svev på det som ble oppgitt å være på 120 meter. Den norske landslagsledelsen kunne imidlertid fortelle at hoppet var feilmålt og at de hadde sendt inn en klage med videobevis på at hun landet flere meter lenger ned i bakken.

Likevel hang Norge godt med i toppen etter at Sundal fulgte opp med et kjempehopp 132 meter og sendte laget opp på 2.-plass.

– Det er kjempedigg, men jeg var nervøs før den førsteomgangen her nå. Disse hoppene kommer ikke ut av det blå, de er vanskelige å få til, sa Sundal til NRK.

Kvandal leverte også godt da hun landet på 127 meter, før Lindvik fullførte første omgang med et nytt kjempesvev på 137,5 meter. Dermed la Norge seg inn som nummer to, 8,9 poeng bak lederne fra Tyskland.

Etter omgangen fikk de norske trenerne beskjed om at de måtte sende inn en formell klage for å få de ekstra poengene til Strøms hopp.

Det fikk NRK bekreftet at sportssjef Ståle Villumstad skulle gjøre, og etter et par minutter venting endret FIS Strøms lengde til 123 meter. Dermed ligger Norge kun 3,5 poeng bak tyskerne.

Forrige sesong ble en gigantisk skuffelse for de norske hopperne da Johann André Forfang ble beste nordmann på 7.-plass i verdenscupen sammenlagt. Kvandal ble også beste norske kvinne med samme plassering. Norge endte på 4.-plass i nasjonscupen for både herrer og kvinner.

Østerrikske Stefan Kraft var den soleklart beste herrehopperen forrige sesong, mens Slovenia Nika Prevc vant sammenlagtcupen knepet foran Eva Pinkelnig fra Østerrike.

