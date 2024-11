Skiforbundet landet avtale med langvarig sponsor

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nyheten ble sluppet i forkant av sesongåpningen på Beitostølen.

I avtalen ligger det en opsjon som åpner for en forlengelse til 2030. Spar har hatt et samarbeid med skiforbundet i over 20 år.

– Jeg er veldig stolt over at Spar ønsker å fortsette sin betydelige satsing på norsk langrenn. Dette er svært gledelige nyheter å ta med seg foran sesongstarten på Beitostølen, sier daglig leder for langrenn Cathrine Instebø i NSF.

Spar tar over som sponsor for norgescupen. Tidligere i høst ble det kjent at Equinor går ut av den rollen og slutter å sponse Norges Skiforbund. Sparebank1 avslutter også sin avtale etter sesongen.

