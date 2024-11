Klæbos TV-intervju gjorde sjefen sint: – Han av alle burde skjønt det

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Klæbo møtte mediene på Beitostølen torsdag i forbindelse med skiforbundets tradisjonelle mediedag foran helgens åpningsrenn.

Der satte han ord på tanker rundt egen form, det kommende verdensmesterskapet i Granåsen og mye annet. En NRK-reportasje for en tid tilbake ble også tema.

Der snakket Klæbo om forholdet til den franske langrennsprofilen Lucas Chanavat og fikk avslutningsvis spørsmål om han unte Chanavat suksess mer enn de norske løperne. Det engelske svaret til Klæbo lød «kind of», på norsk «på en måte».

– Og så er intervjuet klippet der. Der er vel det jeg har å si. Da er det ikke mye mer jeg kan gjøre, gitt. Jeg har svart et fullstendig svar, men det kom ikke fram. Da skjønner jeg at dere spør, sa Klæbo på spørsmål fra TV 2 under torsdagens seanse.

Sjefen ble irritert

Deretter trakk han en parallell som fikk fram latteren hos de frammøtte.

– Jeg vet ikke helt hvordan man skal svare, jeg. Saken var om meg og Chanavat. Det blir litt som å stå sammen med svigerforeldrene dine og få spørsmål om du vil feire jul med dem eller familien din. Du tenker deg kanskje litt om hvordan du vil svare da, smilte trønderen.

– Det var det jeg prøvde på der. Synd at intervjuet ble klippet. Det var ikke så bra, men det var sånn det var og sånn det var klippet, fortsatte han.

Deretter røpet VM-gullhåpet at reportasjen ikke falt i direkte god jord blant støtteapparatet på landslaget han selv er en del av.

– Arild (Monsen, landslagstrener) ble sint. Han ble irritert. Jeg måtte fortelle han det samme som jeg har fortalt dere nå. Han av alle burde kanskje skjønt at det. Men han har skjønt det nå, og da er det greit, sa Klæbo.

Les også: Klæbo og Amundsen best i test: – Helt strålende!

Ville svare hyggelig

Langrennsstjernen mener han løste situasjonen med Chanavat på en høflig måte.

– Du står der sammen med en kompis som du unner alt godt. Selvfølgelig vil du at lagkameratene dine skal gjøre det bra på skirenn, men når du står der og får det spørsmålet, prøver du å svare litt rundt grøten og litt hyggelig, sa Klæbo.

Reaksjonen til landslagstrener Monsen måtte han etter eget utsagn bare le av.

– Det blir for dumt, sa Klæbo.

På fredagens seanse satte han også ord på egen form foran fredagens sprint og de to påfølgende distanserennene på Beitostølen.

– Det begynner å haste litt. Det er ikke så mange dager igjen, sa han og kastet terningkast tre eller fire på formen.

– Det varierer mye fra dag til dag etter høydesamling. Det mangler sprut, og det kjentes ikke veldig bra ut i dag, sa Klæbo i en uvanlig pessimistisk tone.

Langrennsstjernen kom hjem fra den siste høydesamlingen 16. november.

Les også: Skiforbundet landet avtale med langvarig sponsor