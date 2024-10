Klæbo og Amundsen best i test: – Helt strålende!

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sist år var de verdens to beste langrennsløpere da Amundsen vant verdenscupen sammenlagt med Klæbo på 2.-plass.

Begge er store norske håp i VM i Trondheim til vinteren.

Klæbo var i særklasse bestemann i sprintrennet i kamp med Even Northug, Erik Valnes og Pål Golberg.

– Johannes virket bunnsolid og viste absolutt høyeste klasse etter min mening. Det var utrolig høyt nivå på det han leverte, sier landslagstrener Arild Monsen til NTB.

Klæbo er definitivt i rute etter hjemkomsten fra treningsoppholdet i USA.

– Det var bra i dag. Jeg er kommet hjem fra høyden og har fått trent bra siden midten av juli. Det var fint å få kjenne på hvordan man er og mål krefter med de beste. Det er positivt å kjenne på at kroppen spilte på lag, sa Klæbo til NTB.

I det 10 kilometer lange klassiskløpet på rulleski vant Harald Østberg Amundsen med ni sekunder ned til Martin Løwstrøm Nyenget. Ned til Håvard Moseby på 3. plass var det 32 sekunder. Simen Hegstad Krüger på 5.-plass var hele 55 sekunder bak.

– Helt strålende av Harald og Martin, kommenterte landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

Amundsen fikk bevist at formen er intakt halvannen måned før sesongstarten på Beitostølen.

– Jeg synes det var bra. Det var et godt testrenn. Men vi er i oktober og vet at kroppen varierer mye fra dag til dag. I denne perioden vet vi at det svinge fra dag til dag. Jeg tar med meg den gode økta. Johannes så veldig god ut på sprintøkta også, Det ble store avstander der også, sa Amundsen til NTB.