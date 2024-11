Usikkerhet rundt Hegerberg før Norges skjebnekamper – så lite har hun spilt

En opptelling NTB har gjort viser at Hegerberg kun har spilt 128 minutter i løpet av sesongens første tre måneder. 75 av dem har kommet med det norske flagget på brystet.

I sju av tolv Lyon-kamper har 29-åringen glimret med sitt fravær. I de øvrige fem har det blitt fire innhopp på til sammen 53 minutter.

Så sent som onsdag manglet Hegerberg i Lyon-troppen da det franske laget spilte mesterligakamp mot Emilie Haavis Roma. Den norske landslagsspissen har dermed gått glipp av fire strake klubbkamper.

– Vi bruker tid på å sørge for at hun kommer tilbake i form. Vi må sørge for at hun er klar fysisk og mentalt, så vi forhaster oss ikke, sa Lyon-sjef Joe Montemurro på pressekonferansen før oppgjøret mot Roma.

Torsdag klokken 11 tar Gemma Grainger ut troppen til Norges kamper mot Nord-Irland i EM-omspillet. Sammenlagtvinneren kan se fram til spill i fotball-EM neste år.

