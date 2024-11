Fifa bekrefter: Norge styrer klar av sterke VM-kvalifiseringsrivaler

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det gir flere fordeler i jakten på Norges første sluttspill på over et kvart århundre. Blant annet unngår Ståle Solbakkens lag å møte noen av de fire lagene som vinner kvartfinalene i nasjonsligasluttspillet, samt flere av de høyest rangerte lagene på øvrige seedingsnivåer.

NTB skrev tidligere i uka at Norge nesten sikkert ville havne i en gruppe med fem lag, men kriteriene for trekningen gjør det helt sikkert. Det står at i seedingsnivå 2 til 4 skal lagene som skal spille nasjonsligakamper i mars først trekkes inn i grupper med fire lag.

Seedingsnivå 2 inneholder seks lag som skal spille opp- eller nedrykkskvalifisering i mars, og disse vil fylle opp de seks firelagsgruppene som innleder sin kvalifisering først i september.

De seks lagene som er fri til å spille VM-kvalifisering i mars, deriblant Norge, vil dermed alle havne i grupper med fem lag.

Slipper sterke rivaler

Kriteriene som er skissert av Fifa gjør at Norge ikke bare slipper å møte noen av de fire nasjonsligasemifinalistene, men også styrer unna de tre høyest rangerte lagene i seedingsnivå 3 og tre av de fem høyest rangerte i nivå 4.

Fra øverste seedingsnivå vil Norges grupperival bli enten England, Belgia, Sveits, Østerrike eller en av fire kvartfinaletaperne.

Kvartfinalene trekkes fredag. Gruppevinnerne Spania, Tyskland, Portugal og Frankrike er seedet og trekkes mot gruppetoerne Italia, Nederland, Danmark og Kroatia.

Forutsetningene som er skissert betyr også at Skottland, Slovenia, Irland, Georgia og Island fra 3. seedingsnivå alle vil bli trukket inn i grupper med fire lag. Dermed kan de ikke møte Norge. Mulige motstandere fra det nivået er Albania, Nord-Makedonia, Finland, Nord-Irland, Montenegro, Bosnia-Hercegovina og Israel.

Fra nivå 4 er det klart at Bulgaria, Kosovo og Armenia havner i grupper med fire lag. Mulige motstandere for Norge er Luxembourg, Belarus, Kasakhstan, Aserbajdsjan, Estland, Kypros, Færøyene, Latvia og Litauen.

Fra nederste nivå møter Norge ett av lagene Moldova, Malta, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein og San Marino.

Les også: Disse fordelene har Solbakken og co. i jakten på en VM-billett

Mindre belastning

Ut over disse fordelene vil Norge spille sine åtte kvalifiseringskamper i løpet av fem samlinger i mars, juni, september, oktober og november. Trekkes laget mot en motstander som spiller kvartfinale i mars, vil det toppseedede laget måtte spille to kvalifiseringskamper på alle de fire samlingene, mens Norge slipper med en viktig kamp på to av fem samlinger.

De 12 gruppevinnerne i kvalifiseringen går rett til VM, mens toerne skal ut i omspill blant 16 lag om de fire siste VM-plassene. Som gruppevinner i nasjonsligaen ligger Norge an til å få en ekstrasjanse i omspillet, men det beste vil være å ta seg dit som gruppetoer (eller aller helst sikre VM-plass som gruppevinner).

Det blir nemlig seeding i omspillet, og lagene fra nasjonsligaen havner på nederste seedingsnivå. De 12 gruppetoerne seedes ut fra sin plassering på Fifa-rankingen i november 2025.

Les kommentar: Fotballgutta landet landslagsåret til 20 i stil, og slik blir det forventninger av (+)