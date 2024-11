Kollen-grep kan åpne OL-døra: – Vi tar likestilling på alvor

Den internasjonale olympiske komité (IOC) avgjør i juni neste år om kombinert fortsatt skal stå på OL-programmet i 2030. En ny runde om sportens kvinnelige deltakere blir da også avklart.

For snart to og et halvt år siden sa IOC nei til å la Gyda Westvold Hansen og co. delta i 2026-lekene i Milano og Cortina d'Ampezzo. Siden den gang har kvinnekombinert tatt nye steg, og i mars blir det to verdenscuprenn i Holmenkollen.

– Jeg tror det er kjempeviktig å vise at vi tar likestilling på alvor hele veien. Det betyr mye for utøverne våre og FIS at vi skal opp i Kollen, sier Norges kombinertsjef Ivar Stuan til NTB om signaleffekten av å åpne for storbakkerenn.

– Skal gjøre det vi kan

Westvold Hansen mener det var på høy tid å ta grepet.

– Hvis dette hadde skjedd for ti år siden, hadde tolv år gamle Gyda sittet der med stjerner i øynene og sprellet med føttene for å komme seg ut og trene. Jeg tror det er viktige signaler å sende til dem som er yngre og for oss som utøvere, sier hun til NTB.

– Vi skal gjøre det vi kan for at utfallet blir positivt, legger den regjerende verdensmesteren til om OL-diskusjonen.

Westvold Hansen synes bredden på kvinnesiden begynner å bli bra.

– Sommer Grand Prix viste i år at det er flere som er oppe der.

Føler seg trygg

Kombinert har vært en OL-gren siden de første vinterlekene i 1924. Stuan frykter ikke at sporten faller ut.

– Jeg føler meg ganske trygg på at vi skal være med i OL i 2030. Signalene fra Frankrike og alle rundt er at dette kommer til å gå bra, men det er ikke det samme som at vi skal legge oss ned og hvile, sier han.

Før det kommer en avgjørelse fra IOC, venter en folkefest på hjemmebane i februar og mars.

– VM i Trondheim blir magisk for kombinert. Det kommer til å bli veldig bra og en fin stopp på veien mot OL.

Til helgen er det nasjonal sesongåpning på Beitostølen. Siden hoppdelen ble gjort for en måned siden, står kun langrenn på programmet. Det ene av to renn har NM-status.

