Bryteprofil står fram som bifil: – Føler jeg har levd et dobbeltliv

Han sier til avisen at han følte at han levde et dobbeltliv inntil han i mars samlet hele brytelandslaget rundt seg og fortalte om sin legning.

– Det er noe jeg vil fortelle dere. Jeg er bifil, og akkurat nå er jeg sammen med en gutt, sa han ifølge intervjuet med Aftenposten.

– Det var modig av deg, sa en av lagkameratene umiddelbart. Så gikk alle bort til ham etter tur og ga ham en klem.

– Jeg hadde ventet en litt annen reaksjon fra enkelte på laget, men de reaksjonene kom ikke. De var støttende. Det var utrolig kult og stas, sier Mukubu, som har gull fra U23-VM som foreløpig høydepunkt på brytematta.

– Jeg vet det er flere som står i min situasjon, som ikke tør å gå ut og være seg selv. Det er det jeg vil vise. Selv om man har vonde tanker og ser for seg noe annet, så ordner det seg til slutt, sier Mukubu.

