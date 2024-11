Tottenham-spiller utestengt i sju kamper for rasisme mot lagkamerat

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er Englands fotballforbund (FA) som står bak disiplinærstraffen mot Bentancur. I tillegg bøtelegges han med 100.000 pund, noe som tilsvarer rett under 1,4 millioner kroner. Bentancur må også gjennom et holdningsprogram før mars neste år.

FA opplyser at dommen kan ankes.

Forbundet innledet i starten av september en disiplinærsak mot Tottenham-spilleren. Det skjedde etter at Bentancur brukte det som ble betegnet som upassende og fornærmende ord i et TV-intervju.

Regelbruddet ble omtalt som «graverende» fordi Bentancurs uttalelse var knyttet til nasjonalitet, rase og etnisk opphav.

Det var tilbake i juni at uruguayaneren kom med den aktuelle uttalelsen under et TV-intervju i hjemlandet. Programlederen spurte da om det var mulig å få en Tottenham-drakt.

– Sonny sin? Det kunne også ha vært fetteren hans sin, for de ser helt like ut alle sammen, sa Bentancur og viste til sin sørkoreanske lagkamerat.

Veldedighetsorganisasjonen Kick It Out, som kjemper mot diskriminering, opplyste i etterkant til BBC at de hadde mottatt en rekke klager. Bentancur beklaget det han selv mente var en «veldig dårlig spøk».

Tottenham så seg etter hvert nødt til å kommentere saken. I en uttalelse sto det at spillerne skulle «få opplæring i målene vi har knyttet til mangfold, likestilling og inkludering».

– Jeg har snakket med Lolo (Bentancur). Han gjorde en tabbe, det vet han, og han har beklaget. Lolo ville aldri mene å bevisst si noe fornærmende. Vi er brødre, og ingenting er endret knyttet til det, sa Son i etterkant.

Selv om spillerne og klubben så seg ferdig med saken, ville ikke FA legge den død.

Nå går Bentancur glipp av en lang rekke kamper.

