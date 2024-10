Tottenham-Sons far bøtelagt for brudd på barnevernsloven i Sør-Korea

Det er en domstol i Sør-Korea som har avsagt kjennelse i saken.

62 år gamle Son Woong-jung driver et fotballakademi. Akademiet ble åpnet med pengestøtte fra sønnen, Tottenham-stjernen Son Heung-min.

I april i år skal foreldrene til et av barna på akademiet ha fremsatt anklager om at gutten hadde blitt utsatt for et fysisk angrep av Son Heung-yun. Sistnevnte er broren til Tottenham-spiller Son og jobber også ved akademiet.

Den 12-årige gutten skal ifølge nyhetsbyrået AP ha blitt slått med et hjørneflagg. I tillegg skal han og andre barn ha blitt utsatt for det som omtales som verbalt misbruk av Son senior.

Domstolen i Sør-Korea har nå dømt Son Woong-jung, Son Heung-yun og en tredje mann til å betale tre millioner sørkoreanske won i bøter, melder nyhetsbyrået Yonhap og andre medier. Summen tilsvarer rundt 24.000 norske kroner.

De tre dømte, som alle har muligheten til å anke straffen, må også gjennomføre 40 timer med behandlingsprogrammer for overgrep mot barn.

Son Woong-jung oppgis å ha erkjent at den omtalte hendelsen med cornerflagget fant sted, men skal ha benektet at det dreide seg om fysisk mishandling.

– Denne hendelsen var ikke fysisk avstraffelse, men en gjensidig avtalt begivenhet som en del av kondisjonstrening, sa han i en tidligere uttalelse ifølge AP.

Son Woong-jung er en velkjent skikkelse i Sør-Korea. Han har blant annet skrevet en bestselgende bok, der han beskriver hvordan han hjalp sønnen til å bli en av de beste spillerne i engelsk fotball.