Enklere vei til VM for Norge – sikret 2. seedingsnivå i kvalifiseringen

Ettersom man ikke kan trekkes i gruppe med lag på samme seedingsnivå, slipper Norge dermed å møte nasjoner som Sverige, Tyrkia og Polen i VM-kvalifiseringen.

Det ble klart da Skottland ikke maktet å sikre topp-to-plassering i sin gruppe i A-divisjonen i nasjonsligaen. Norge sto i fare for å falle ned til 3. seedingsnivå, men trenger ikke å bekymre seg for det nå.

For å sikre 2.-plassen var Skottland avhengig av seier borte mot Skottland, samtidig som Kroatia måtte tape hjemme mot Portugal. Skottland gjorde imidlertid jobben selv da de vant 2-1, men Kroatia satte kjepper i skottenes hjul da de spilte 1-1 i Split.

Ståle Solbakkens menn vil uansett få tøff motstand fra laget som venter fra 1. seedingsnivå. Der befinner blant andre storkanoner som Frankrike, Spania og England seg.

Trekningen av gruppespillet i VM-kvalifiseringen finner sted 13. desember. De tolv gruppevinnerne kvalifiserer seg direkte til VM i USA, Canada og Mexico i 2026, mens 2.-plass holder til omspillskamper om de siste VM-billettene fra Europa.

Dersom Norge havner utenfor topp to i sin kvalifiseringsgruppe, er Ståle Solbakkens menn nesten garantert plass i omspillet likevel. Det sørget Norge for med 5-0 over Kasakhstan og seier i nasjonsligaens gruppe B3 søndag.

