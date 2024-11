Rabiot-dobbel i Frankrikes seier over Italia – Israel slo Belgia

Rabiot nikket Frankrike i ledelsen i Milano etter tre minutter på innlegg fra Digne, og en halvtime senere fikk Frankrike frispark fra langt hold. Digne skjøt, og Italia-keeper Vicario var uheldig da ballen gikk i stolpen, i hodet på ham og i mål.

Like etterpå reduserte Andrea Cambiaso, men etter en drøy time sørget Digne og Rabiot igjen for at Frankrike kom opp i en tomålsledelse, og oppskriften var den samme som ved første mål. Aston Villa-backen slo et presist innlegg som Rabiot videresendte i mål med et hodestøt.

Med seieren passerte Frankrike søndagens motstander og vant gruppen på bedre målforskjell.

I samme gruppe tok Israel en sterk 1-0 over Belgia etter en sen scoring av Yarden Shua. Han kom seg fri i feltet og skjøt i hjørnet.

Kampen ble spilt i Ungarn som følge av Israels konflikt på Gazastripen. Det var allerede før kampen klart at Israel rykker ned til B-divisjonen, mens Belgia skal spille nedrykkskvalifisering.

Belgia ble i 1. omgang tvunget til et bytte da Arsenal-profilen Leandro Trossard ble skadet. Han gikk av banen for egen maskin.