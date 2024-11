Raske mål fikset England-seier – rykket opp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det var Lee Carsleys siste kamp som midlertidig England-sjef. 1. januar tiltrer Thomas Tuchel rollen. Carsley fikk i sin avskjed se Harry Kane, Anthony Gordon, Conor Gallagher, Jarrod Bowen og Taylor Harwood-Bellis fikse hjemmeseier over Irland. De tre første målene kom mellom det 53. og det 58. minutt.

England manglet flere stjerner i landslagssamlingen. Trent Alexander-Arnold, Bukayo Saka, Cole Palmer, Phil Foden, Jack Grealish og Declan Rice måtte alle melde forfall med skadetrøbbel.

England slet med å sette sine irske gjester under stort press, men fem minutter etter hvilen løsnet det.

Kane slo en millimeterpresis pasning fram til Jude Bellingham, og Real Madrd-spilleren ble felt av Liam Scales, som samtidig ble utvist for sitt andre gule kort. Kane satte straffesparket i mål bak Caoimhin Kelleher.

Bare tre minutter senere økte Gordon ledelsen med en flott avslutning, før Gallagher pirket inn 3-0 to minutter deretter. Deretter sørget Bowen og debutant Harwood-Bellis for at det endte med storseier.

Hellas, som slo nedrykkslaget Finland 2-0, endte som nummer to i puljen og skal spille opprykkskvalifisering. Irland skal ut i nedrykkskvalifisering.