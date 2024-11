Millionregn for Sinner etter seier i ATP-sluttspillet – slo Fritz i finalen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sinner, som lørdag knuste Casper Ruud i semifinalen, slo Fritz med settsifrene 6-4, 6-4 på hardcourten og vant ATP-sluttspillet for første gang. Det ga ham godt over 53 millioner kroner i premiepenger.

Finaleseieren alene var verdt over 24 millioner.

I oktober vant Sinner showturneringen «Six Kings Slam» i Saudi-Arabia. Den seieren ga 65 millioner kroner. Dermed har den siste måneden gitt mange kroner inn på kontoen.

23-åringen har fått sitt virkelige gjennombrudd som toppspiller på ATP-touren i år. Han startet 2024 med å vinne Grand Slam-turneringen Australian Open før det ble seier også i US Open. Sinner kom til semifinale i Roland-Garros og kvartfinale i Wimbledon.

Samtidig har dopinganklager hengt over ham. I mars testet han positivt for et forbudt stoff, men stjernespilleren ble i august frikjent.

Søndag fikk han en drømmeavslutning på sesongen med seier i ATP-finalen. Det var en reprise av finalen i US Open, der Sinner slo Fritz i tre strake sett. Amerikaneren var et stykke unna å matche sin italienske motstander også i Torino.

Sinner var prikkfri i egen serve og straffet Fritz' feil. Det første bruddet kom til 4-3 i første sett, mens han i sett nummer to tok ledelsen 3-2.

Før søndagens duell hadde Sinner bare tapt sju av sine siste 86 kamper og ti av de siste 101. Dermed hadde Fritz en formidabel oppgave foran seg.

Sinner tapte i fjor ATP-finalen mot Novak Djokovic. I år stoppet en skade serberen fra å delta. Djokovic står med i alt sju titler i ATP-sluttspillet. Nærmest ham av aktive spillere er tyske Alexander Zverev, som har to. Zverev tapte semifinalen for Fritz lørdag.