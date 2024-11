Ruud knust av verdensener Sinner: – En maktdemonstrasjon

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sinner vant kampen på hardcourten i Torino med settsifrene 6-1, 6-2. Han hadde med seg hjemmepublikummet gjennom hele oppgjøret.

– Nå er det greit at det snart er over. Nå blir Casper herjet med her. Han får liksom ikke ro i sjelen i det hele tatt. Dette var en maktdemonstrasjon. Nå vet Casper hvor den listen ligger. Dette var ikke i nærheten av en Sinner i kanonslag, sa TV 2s kommentator Christian Paasche på tampen av oppgjøret.

Den italienske verdenseneren viste klasse da han i løpet av bare elleve minutter tok ledelsen 3-0 i første sett. Ruud ble brutt allerede i sitt første servegame, men nordmannen skaffet seg likevel to bruddballer på stillingen 1-3. Den første ga Ruud fra seg, før han skuslet bort også den andre. Det utnyttet Sinner, som etter hvert gikk opp i 4-1.

– Det er en stor mulighet han har der med to bruddballer, sa Francke.

– Overlegent

Deretter brøt italieneren blankt til 5-1. Settet var i boks da 23-åringen servet inn nok et game.

– Det er overlegent, og det er Jannik Sinner som starter i et forrykende tempo. Jeg synes nesten det ser ut som han spiller raskere enn han har gjort i de tidligere kampene (i Torino), sa Francke.

Ruud hang mer med i annet sett, men han greide ikke utnytte mulighetene han fikk. Sinner brøt to ganger og vant 6-2.

Sinner hadde før lørdag tapt bare sju av sine siste 85 kamper og ti av de siste 100. Dermed hadde Ruud en formidabel oppgave foran seg, og til slutt ble han noen nummer for liten for sin 23 år gamle motstander.

Finaletap i 2022

Nordmannen kom seg til semifinale ved å slå Carlos Alcaraz og Andrej Rublev i puljespillet. Det gjorde ingenting at det ble nederlag for Alexander Zverev. Med til historien hører det at Alcaraz var sykdomsplaget inn mot Torino-turneringen, og spanjolen kom seg ikke videre.

Ruud kom seg i 2022 til finalen i ATP-sluttspillet, men tapte for Novak Djokovic.

Ruud og Sinner hadde møttes to ganger før, der italieneren vant begge kampene i strake sett. Sinner kan vise til et kjempeår i 2024, der han vant både Australian Open og US Open.

Nå venter finale i sluttspillet, der amerikanske Taylor Fritz blir motstander. Han slo Zverev i en jevn semifinale tidligere lørdag.

