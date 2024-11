Van Nistelrooy bryter tausheten etter United-exiten: – Vil alltid være i hjertet mitt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tidligere denne uken ble det klart at Nistelrooy ikke får fortsette i Uniteds trenerapparat til tross for at han ledet klubben med stor suksess de siste kampene.

Den tidligere nederlandske storscoreren tok over managerjobben på Old Trafford på midlertidig basis da landsmannen Erik ten Hag fikk sparken nylig.

Nå er portugiseren Ruben Amorim hentet inn, og han har blikket rettet mot andre enn Nistelrooy når støtteapparatet skal snekres sammen.

Siden nyheten ble kjent, har det vært stille fra nederlenderen. Fredag har han imidlertid lagt ut en melding på Instagram.

– Til alle i Manchester United Football Club, spesielt personalet, spillerne og fansen. Jeg vil takke dere fra bunnen av mitt hjerte for den utrolige innsatsen og støtten dere har gitt meg, skriver den tidligere målmaskinen.

– Det har vært et privilegium og en ære å representere klubben som spiller, trener og manager, og jeg vil for alltid ta godt vare på minnene vi har delt sammen, heter det videre.

Van Nistelrooy sier avslutningsvis at United alltid vil ha en spesiell plass i hjertet hans.

Nederlenderen har vært tydelig på at han kunne tenke seg å bli værende.

Les også: Van Nistelrooy ferdig i Manchester United tross trenersuksess