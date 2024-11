Van Nistelrooy ferdig i Manchester United tross trenersuksess

Den tidligere nederlandske storscoreren tok over managerjobben på Old Trafford på midlertidig basis da landsmannen Erik ten Hag fikk sparken nylig.

Mandag bekrefter United at Nistelrooy ikke får fortsette under den nye manageren Ruben Amorim, til tross for at nederlenderen selv har gitt uttrykk for at han kunne tenke seg å bli værende.

– Manchester United kan bekrefte at Ruud van Nistelrooy har forlatt klubben. Ruud kom hit i sommer og har ledet laget de siste fire kampene som midlertidig hovedtrener. Ruud er, og vil alltid være, en Manchester United-legende, skriver klubben.

Rene Hake, Jelle ten Rouwelaar og Pieter Morel forlater også trenerteamet på Old Trafford.

Van Nistelrooy sa i et intervju nylig at han drømmer om å trene United på fast basis i framtiden.

United har levert solid under nederlenderens ledelse den siste tiden. I helgen ble det 3-0-seier mot Leicester.

Ruben Amorim ankom mandag Old Trafford for å offisielt overta det sportslige ansvaret i United. Han avsluttet karrieren i portugisiske Sporting søndag med en sterk 4-2-seier over Braga.

Det er knyttet store forventninger til hva 39-åringen kan få til i Manchester.

Amorim ble møtt av klubbsjef Omar Berrada mandag. Til stede var også sportsdirektør Dan Ashworth og teknisk direktør Jason Wilcox.

Portugiseren har 13 dager på seg til klubben skal ut i sin neste kamp, Premier League-oppgjøret mot Ipswich 24. november.

