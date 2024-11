OL-mester Koanda dropper VM: – Jeg er nødt til å tenke langsiktig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det har vært et vanskelig valg. Jeg har hatt et stort ønske om å konkurrere om medaljer i VM, men jeg er nødt til å tenke langsiktig. Det er ikke vanlig med OL og VM i samme sesong. Jeg vil prioritere det som er riktig for meg nå, og det er ikke konkurransetrening, sier Koanda i en pressemelding.

I sommer ble Koanda den første norske kvinne til å ta individuelt OL-gull på 20 år. Likevel ønsker hun ikke å forsvare VM-gullet i Bahrain.

– Jeg føler meg bra. Jeg er i den treningen jeg trenger å være i og har fokus på det jeg må, og det innebærer ikke konkurranse akkurat nå. Jeg får gjort veldig mye som det ikke er rom for i en konkurranseoppkjøring. Jeg får jobbet på en helhetlig måte som er viktig for meg med tanke på fremtiden.

Neste år er VM på hjemmebane i Norge hovedmålet, sier hun videre. Mesterskapet arrangeres i Førde.

Norges Vektløfterforbund og Olympiatoppen jobber for tiden med å finne en ny trener for Koanda, etter at Stian Grimseth ga seg i rollen etter OL.

– Stian var en midlertidig løsning som vi var forberedt på ville ta slutt etter OL. Nå skal vi finne en permanent trener av høyt internasjonalt kaliber som skal være med i teamet mitt fram mot OL i Los Angeles i 2028. Samtidig føler jeg meg bra og har den støtten jeg trenger for å trene som jeg ønsker inntil en ny trener er på plass, sier Koanda.

