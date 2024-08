Norges superlørdag i OL: Tre gull, tre verdener

De var omtrent like suverene i sine helt forskjellige grener de tre norske gullvinnerne. Håndballjentene vant med åtte mål, Solfrid Koanda med sju kilo og Jakob Asserson Ingebrigtsen med snaut halvannet sekund. Alt sammen er utklassing i tre helt forskjellige OL-finaler. Den historiske lørdagen sendte Norge forbi Sverige på gullstatistikken og plutselig var Norge Nordens beste nasjon.

Legg til at Grace Bullen hanket inn bronse i bryting under all feiringen. Den hadde jo fortjent mye større oppmerksomhet. Men det kommer. Og at sandvolleygutta sørget for at OL-målsetningen om åtte medaljer ble innfridd.

Men vi får konsentrere oss om gullrushet:

Solfrid Koanda er den store ukjente størrelsen i dette eksklusive feltet, men medaljen hennes var varslet av de faglig oppdaterte. Hun tok Norges første OL-gull i vektløfting siden Leif Jenssen sensasjonelt vant i München i 1972. Og hun er Norges første individuelle gullvinner i sommer-OL siden Siren Sundby (seiling) og Gunn-Rita Dahle (terrengsykling) i 2004.

Tårene sprutet da hun sto på seierspallen. Hun tenkte på sin finske mor som hun ikke har sett på et år, hun tenkte på det prosjektet som ble satt i gang for bare fire år siden da disse lekene ble plukket ut som et konkret, men realistisk mål. Vektløfting handler også om taktikk med hensyn til hvilken vekt man skal starte på, og Koandas team la opp en strategi som holdt med klar margin. Denne jenta, som har far fra Elfenbenskysten, kom til Norge som niåring. Henne vil vi få høre mye mer fra.

Stine Bredal Oftedal (t.h.) avsluttet karrieren med OL-gull. Her sammen med Stine Ruscetta Skogrand. (Stian Lysberg Solum/NTB)

For Stine Bredal Oftedal kom tårene av helt andre årsaker. Historien hennes er velkjent. Sammen med bestevenninne Nora Mørk hadde hun vunnet alt på håndballbanen, unntatt OL-gull. Oftedal annonserte for lenge siden at OL ville bli hennes avskjed med topphåndballen, og da ble det altså en OL-finale som ble punktum. Bedre regi får man jo ikke laget og underveis i kampen fikk vi se hvilken rolle hun spiller. Den sterke franske åpningen taklet den norske kapteinen med stoisk ro. Det kokte i hallen i Lille der 27.000 tilskuere var ringside. Støyen påvirket ikke det rutinerte norske lager. Stine Bredal Oftedal er en av norsk idretts største profiler og kan legge opp med verdens beste følelse.

Jakob Asserson Ingebrigtsen vant overlegent 5000 meteren på Stade de France lørdag kveld. (Beate Oma Dahle/NTB)

Jakob Asserson Ingebrigtsen har visst hele veien at gullet på 5000 meter ville være lettere å plukke enn på 1500 meter, likevel har 1500 meteren vært høyest prioritert inn mot lekene i Paris. Etter hans taktiske bommert der framsto han som en ærlig taper som ikke skyldte på noen andre enn seg selv. På lørdagens 5000 meter valgte han naturlig nok en helt annen taktikk slik at ingen kunne svare da han satte inn støtet 200 meter fra mål. Han glir inn i den lange rekken av friidrettslegender og er første nordmann som har vunnet to OL-gull i løpsøvelser. Jakob Ingebrigtsen leverer ikke seierstårer. Han leverer analyse og kunne glede seg over at hans egen OL-låt runget over Stade de France da gullet var i boks.

Tre norske OL-gull på en av samme dag. Det har ikke skjedd i sommer-OL for Norge siden 1920 i Antwerpen har VGs statistikkekspert funnet ut. Kronprinsparet og statsminister Jonas Gahr Støre fikk en hektisk dag. De fikk med seg finalene i Lille og på Stade de France. Norge spratt opp i fire gullmedaljer og etter et OL med norsk stang ut så langt, ble det ikke stang inn lørdag, men scoringer i åpent mål. Slik er idretten.

En dag gjenstår av OL 2024. Det kan komme en norsk medalje da også. Norge står plutselig med åtte medaljer. Målsetningen var åtte...





